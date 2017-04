10 tips om gezonder te vergaderen

1. Brainfood, brandstof voor je brein

We zijn alweer een paar maanden verder in het nieuwe jaar, waarbij ook de goede voornemens verdwenen zijn. Zo ook ‘gezonder leven’, bijvoorbeeld op de werkvloer. Dit is nog weleens een moeilijk aandachtspunt voor bepaalde mensen. Denk aan uitgebreide lunches met te veel lekkere dingen. De trend ‘healthy meetings’ is ook dit jaar weer aanwezig. Meetingselect zet 10 tips voor je op een rijtje om gezonder die vergaderingen door te komen!

De naam zegt het al, brainfood verbetert je concentratievermogen, alertheid én geheugen. Altijd handig tijdens een lange vergadering of meerdaags congres waarbij je wel wat extra energie kunt gebruiken. Welke voedingsmiddelen zijn de beste brandstoffen voor je brein? Denk daarbij aan groene bladgroenten zoals spinazie, rauwe chocolade, noten en zaden. Vis als haring, makreel en forel, zit boordevol goede vetten en Omega-3, wat helpt tegen de afbraak van hersencellen en de aanmaak van nieuwe cellen en serotonine stimuleert. En dat laatste is dan weer goed voor je humeur!