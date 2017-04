Beijing is voorkeursbestemming van buitenlandse spionnen

Het stadsbestuur van Beijing gaat een systeem invoeren dat burgers die buitenlandse spionnen verklikken beloont met een geldsom tot 500.000 yuan of omgerekend 68.000 euro. Dat meldt de South China Morning Post.

Volgens het stadhuis is de Chinese hoofdstad de ‘voorkeursbestemming van buitenlandse spionnen en andere vijandige krachten geworden.’ Die worden er van verdacht het land te verdelen en staats- en andere geheimen te stelen.

Burgers kunnen vijandige krachten en/of geheimzinnig gedrag zelf aan de bevoegde dienst rapporteren: in persoon, per telefoon of per post. De beloningen variëren in functie van de waarde van de overgemaakte informatie.

Wie anderen opzettelijk in diskrediet brengt zonder dat daar reden toe is, mag zich aan een boete verwachten. Gebeurt dat ongewild dan gaat de verklikker vrijuit.

Affiches in de stad waarschuwen voor spionnen

In april 2016 had de stad al met een grote affichecampagne in de stad gewaarschuwd voor buitenlanders die zouden proberen Chinese ambtenaren te verleiden om zo inlichtingen te bekomen. Sinds 2015 is er al een speciaal telefoonnummer beschikbaar waar spionage-activiteiten kunnen worden gemeld.