Het ruimtevaartbedrijf Blue Origin van de Amerikaanse ondernemer Jeff Bezos, topman van Amazon, wil over enkele jaren aan toeristen een ruimtesprong van ongeveer tien minuten aanbieden.

De ruimtecapsule van Blue Origin zal maximaal zes passagiers kunnen meevoeren tot een hoogte van ongeveer 100 kilometer, waar de dampkring in de ruimte overgaat.

Gedurende een periode van vier tot vijf minuten zullen de passagiers daarbij een gevoel van gewichtloosheid kunnen ervaren. Bij de terugkeer is een landing in West-Texas voorzien.

De ticketprijs voor een reis met Blue Origin is niet bekend, maar volgens een aantal waarnemers zou een bedrag van ongeveer 250.000 dollar kunnen worden aangerekend.

New Glenn

Jeff Bezos beklemtoont echter dat de ambities van Blue Origin verder reiken dan de organisatie van een ruimtesprong voor vermogende toeristen. Hij maakte immers plannen bekend voor de bouw van een zwaardere draagraket New Glenn, die in staat zou moeten zijn om satellieten te lanceren en uiteindelijk ook astronauten in een baan rond de aarde zou moeten kunnen brengen.

De ontwikkeling van New Glenn zal volgens Bezos een investering van ongeveer 2,5 miljard dollar vergen. Om die financiering te kunnen garanderen, zal hij naar eigen zeggen jaarlijks voor 1 miljard dollar aandelen in Amazon verkopen.

New Glenn zou tegen het einde van dit decennium zijn eerste vlucht moeten kunnen maken. Bezos kondigde aan met Eutelsat ook al een eerste klant te hebben voor de nieuwe raket.

New Glenn zou daarbij een aantal commerciële satellieten voor Eutelsat moeten lanceren. Die opdrachten moeten het project van Bezos verder helpen financieren.

Net zoals een aantal andere beginnende ruimtevaart-ondernemers wil Jeff Bezos voor de lanceringen beroep doen op een herbruikbare draagraket. Die keuze kan immers de kosten van de operaties gevoelig beperken, aangezien niet meer voor elke lancering telkens geïnvesteerd dient te worden in een nieuwe raket. (mah)