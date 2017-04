Financiële heropleving muziekindustrie van korte duur; artiesten willen meer geld

Muzieklabels verbergen zich graag achter de ‘complexiteit’ van streaming om de royalty-betalingen aan artiesten te reduceren. Dat zegt Hartwig Masuch, de CEO van internationale muziekbedrijf BMG, dat onderdeel is van het Duitse mediaconcern Bertelsmann.

Maar het vaak aangehaalde herstel in de muziekwereld dreigt van korte duur te zijn. Streaming heeft muziek weer uit het dal gehaald, maar dat herstel komt nu onder vuur te liggen omdat de artiesten meer geld willen zien.

“Ik ben erg cynisch over de visie dat de goede tijden terug zijn. Elke heronderhandeling met een artiest zal de winstmarge aanzienlijk verminderen,” aldus Masuch.

Streamingdiensten als Spotify, Apple Music en Deezer hebben de groei in de muzieksector een boost bezorgd, maar daar kan snel een einde aan komen.

Volgens Masuch betalen de grote platenlabels hun artiesten 19% van al wat ze dankzij die artiest verdienen. Artiesten claimen nu 50% en meer. Indien zulke deals doorgang vinden komt de muziekwereld snel opnieuw in de problemen.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten werd in 2016 meer muziek geconsumeerd door streaming dan door online of fysieke aankopen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Nielsen. Opgemerkt wordt dat streaming het voorbije jaar met 76 procent is gestegen tegenover het jaar voordien. Berekend werd dat Amerikaanse luisteraars meer dan 250 miljard songs hebben gestreamd op platformen zoals Google Play, Apple Music, Spotify en Pandora.

Streaming breekt ook door in België

De Belgische muziekverkoop heeft het voorbije jaar een omzet van 117,9 miljoen euro laten optekenen. Dat vertegenwoordigde een groei met 6,9 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee kon de sector voor het tweede jaar op rij opnieuw een stijging melden, blijkt uit cijfers van sectororganisatie BEA Music. Ook in ons land zijn de positieve resultaten vooral aan de toenemende bijval voor de betaalde streamingdiensten te danken.

Minder piraterij en… minder geld voor de artiest

Volgens de artiesten zorgt de beschikbaarheid van hun songs op diensten zoals Spotify en Pandora ervoor dat ze veel minder albums verkopen. Pharell Williams kreeg voor zijn song ‘Happy’ volgens Martin Bandier, directeur van het muzieklabel Sony/ATV, slechts 2.700 dollar. Alleen al op Pandora werd het nummer door gebruikers 43 miljoen keer gespeeld.

Hoewel er volgens sommige onderzoeken minder muziek illegaal wordt gedownload sinds de opkomst van de legale streamingdiensten, levert die evolutie voor de muzikanten voorlopig dus blijkbaar niet veel extra inkomsten op.