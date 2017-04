‘Namaakgoederen worden een bedreiging voor het Westen’

De aanhoudende stroom illegale immigranten helpt de namaakindustrie in stand houden. Dat zeggen woordvoerders van de politie in de Italiaanse hoofdstad Rome, waar een schijnbaar hopeloze strijd tegen de verkoop van namaakproducten wordt gevoerd.

Geraamd wordt dat op dit ogenblik in Rome ongeveer 24.000 illegale handelaars actief zijn. Arrestaties bieden volgens de Romeinse politie geen enkel uitzicht meer op een oplossing.

Wanneer er honderd honderd verkopers van namaak van de Romeinse straten worden geplukt, staan er volgens de agenten immers driehonderd nieuwelingen klaar om hun plaats in te vullen.

De Romeinse politie nam naar eigen zeggen vorig jaar ongeveer vierhonderdduizend namaakgoederen in beslag. Over een periode van tien jaar is er sprake van ruim vier miljoen confiscaties.

Daarbij kon volgens de agenten worden vastgesteld dat elke groep inwijkelingen een eigen specialiteit heeft. Nigeriaanse immigranten zouden vooral actief zijn met de verkoop van sokken, terwijl Senegalezen en Gambianen zich volgens de agenten meestal toeleggen op namaak merkproducten, die vaak van opmerkelijk goede kwaliteit zouden blijken.

Bengalen zouden vooral plastic regenjassen en paraplu’s aan de man proberen te brengen.

Colosseum

Volgens de Romeinse politie zijn de illegale straatventers in de hele stad actief. Tot nu toe zouden de autoriteiten er wel in lukken om de namaak grotendeels uit het historische stadscentrum weg te houden.

Dat leidde vorig jaar tot een actie tegen twaalfhonderd minderjarige migranten die zonder hun ouders naar Italië waren gekomen en werden ingezet voor de verkoop van namaak rond historische sites zoals het Vaticaan, de Piazza Navona of de Piazza di Spagna.

Uiteindelijk slaagde de politie erin de illegale verkopers te verdrijven. “Wanneer echter de namaakverkopers het Collosseum veroveren, hebben wij de strijd verloren,” aldus de agenten. “Wij verdedigen de westerse cultuur.”

De politie-acties richten zich nu op de bevoorrading van de namaakverkopers. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van Chinese groothandelaars. (mah)