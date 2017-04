De perfecte roadtrip door Europa: dit zijn de zeven mooiste stops

Nieuwsgierigheid brengt ons de hele wereld over en hoe verder weg, hoe beter lijken we soms te denken. Vergeet niet dat ‘ons eigen’ Europa is juist een van de meest fascinerende werelddelen op aarde is. Deze roadtrip van 5.000 kilometer door zuid-west Europa is daarvan het ultieme bewijs! Reis met de klok meer langs deze zeven ultieme stops voor een onvergetelijke roadtrip door Europa. Mocht je nog geen reisplannen hebben voor dit jaar, dat is dit het beste wat je kunt gaan doen. Gooi een tentje achterin en vertrekken maar! Mocht je overigens de de drukke zomermaanden kunnen vermijden, doe dat dan zeker. Juni en september zijn de allerbeste maanden voor deze roadtrip.