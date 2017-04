Russische werknemer McDonald’s verdient meer dan arts

In Rusland verdienen artsen per uur minder dan medewerkers van restaurantketen McDonald’s. Dat is de conclusie van een studie van het Russische Centre for Economic and Political Reform over de nationale gezondheidszorg.

Er werd immers vastgesteld dat een Russische arts – die een opleiding van minstens zeven jaar moet volgen – een gemiddeld uurloon van 140 roebel of 2,30 euro ontvangt, terwijl een supervisor in een Russisch filiaal van McDonald’s op een salaris van 146 roebel of 2,40 euro kan rekenen.

Verplegend personeel ontvangt een uurloon tussen 72 roebel en 82 roebel.

De studie toont ook aan dat onder de regering van president Vladimir Poetin het aantal Russische ziekenhuizen gevoelig is gedaald. Op dit ogenblik worden in heel Rusland nog 5.400 ziekenhuizen geteld. Zeventien jaar geleden, toen Poetin tot Russisch president werd verkozen, omvatte het land nog 10.700 ziekenhuizen.

Vooral landelijke regio’s werden zwaar getroffen. Ongeveer 17.500 steden en dorpen hebben geen enkele medische voorziening ter beschikking.

Steekpenningen

In theorie heeft elke Russische burger toegang tot een gratis en algemene gezondheidszorg, maar in praktijk moet meestal een bijkomende persoonlijke verzekering worden genomen. Tevens dient vaak worden vastgesteld dat patiënten aan artsen steekpenningen moeten betalen om toegang tot een degelijke behandeling te krijgen.

Er worden op sociale media ook vaak beelden geplaatst van compleet verwaarloosde ziekenhuisvleugels en medisch personeel in een kennelijke staat van dronkenschap. Vorig jaar overleed in Siberië een zwangere vrouw omdat dronken artsen er niet in slaagden tijdig een bloedtransfusie uit te voeren.

Uit een onderzoek van het Levada Centre is gebleken dat slechts 2 procent van de Russische bevolking trots is op het gezondheidssysteem van de staat.

Russische burgers zouden volgens de onderzoekers dan ook grote bedragen besteden aan allerlei zelfverklaarde alternatieve genezers. Terwijl het land ongeveer 640.000 artsen telt, zouden er ook ruim 800.000 alternatieve genezers actief zijn. (mah)