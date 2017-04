Must-see video: Robots nemen fabriek over

Hoewel het niet ontbreekt aan doemscenario’s over nakende massawerkloosheid veroorzaakt door robots, die niet enkel jobs dreigen in te palmen die door laaggeschoolden worden verricht, maar die ook meer complexe taken aankunnen , kunnen weinigen onder ons zich iets voorstellen bij de robotmania.

Bovenstaande video – gefilmd in een magazijn ergens in het oosten van China – geeft een goed beeld van hoe ook wij in de toekomst zullen werken: omringd door een leger van kleine oranje robots die sneller, efficiënter en goedkoper werken dan mensen.

De robots hebben het formaat van een groot kussen en bewegen zich in snelvaart over de vloer van een warenhuis in Hangzhou. Op de film is te zien hoe een paar arbeiders elke robot tekens opnieuw voeden met een pakje, dat dan naar een andere plek in het sorteercentrum wordt gebracht. Wanneer hij ter plaatste aankomt kiepert de robot het pakje in een speciaal daarvoor aangemaakte opening.

De robots lezen de bestemming van het pakje af door een code te scannen, waardoor de foutmarge virtueel nihil is.

24/7 inzetbaar voor de helft van de prijs

Volgens een woordvoerder van het bedrijf kunnen deze apparaten tot 200.000 pakjes per dag sorteren en laden ze zichzelf op, waardoor ze 24/7 kunnen worden ingezet. Nog volgens die persoon hebben de robots de kosten die normaal gepaard gaan met dit soort werk gehalveerd, is de efficiëntie met 30% verbeterd en is de foutenmarge bij het sorteren van goederen zo goed al onbestaande.

Steeds meer Chinese fabrieken zetten robots in. De reden is evident: de lonen in China zijn de voorbije jaren dermate gestegen dat ze nu al hoger liggen dan in Brazilië en Mexico.

Foxconn, het Taiwanese bedrijf dat de iPhone assembleert, verving vorig jaar al 60.000 werknemers door robots. De komende jaren zullen in de verschillende Chinese fabrieken van het bedrijf nog vele honderdduizenden bijkomen.