Toshiba: de langzame dood van een monsterbedrijf?

Toshiba, een van Japans grootste conglomeraten, vreest voor zijn toekomst en dreigt zelfs failliet te gaan. Het bedrijf maakte dinsdag bekend in het voorbije jaar een verlies van niet minder dan 9,1 miljard dollar te hebben geleden. Om geld op te halen is beslist de afdeling te verkopen die microchips voor computers en smartphones produceert.

In februari moest het bedrijf toegeven dat CB&I Stone & Webster, een begin 2016 door Toshiba’s Amerikaanse dochterbedrijf Westinghouse Electric overgenomen bedrijf dat specialiseert in nucleaire energie, 6,3 miljard dollar minder waard was dan aanvankelijk werd verondersteld.

Toshiba is een van de de grootste fabrikanten van elektrische en elektronische apparaten ter wereld, en de grootste halfgeleiderfabrikant van Japan. Op 26 december moets het bedrijf al toegeven dat CB&I Stone & Webster wettelijk aansprakelijk was gesteld voor de betaling van miljarden dollars en dat er niets anders opzat dan die schuld te vereffen.

Accountants weigeren de jaarrekening goed te keuren

De Japanners moesten ook melden dat hun accountants PricewaterhouseCoopers niet van plan zijn de jaarrekening goed te keuren en dat een faillissement om de hoek loert. Wanneer accountants weigeren dat te doen wijst dit meestal op nog grotere verliezen dan worden gerapporteerd. Ook dreigt een schrapping van het aandeel van de elektronicareus op de beurs van Tokio.

De verkoop van de microchip-afdeling is niet vanzelfsprekend

Toshiba mag dan in het Taiwanese Foxconn ondertussen een koper hebben gevonden voor zijn microchip-afdeling, de verkoop kan nog steeds worden tegengehouden door de Japanse regelgever, omdat die ‘s lands nationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. De Japanners willen vermijden dat spitstechnologie in handen komt van een bedrijf in Taiwan, dat goede banden heeft met China.

Goed nieuws was dan wel dat Foxconn een bod van 27 miljard dollar zou hebben uitgebracht, 10 miljard meer dan de waarde die Toshiba aan de afdeling geeft.

Het aandeel Toshiba

Sinds het nieuws omtrent de problemen eind december bekend raakte is de waarde van het aandeel Toshiba met bijna 50% gedaald. De aankondigen die de Toshiba dinsdag deden zullen de waarde van het aandeel verder doen dalen. Wanneer een bedrijf failliet gaat, worden de aandelen zo goed als waardeloos omdat investeerders die geld aan het bedrijf hebben geleend bevoorrechte schuldeiser worden en voorrang krijgen op de aandeelhouders.

Bij Toshiba werken in totaal 188.000 mensen.