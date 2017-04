5 miljoen bedrijven adverteren via Facebook

Op het platform van het sociale mediabedrijf Facebook zijn inmiddels meer dan vijf miljoen adverteerders actief. Dat heeft de onderneming bekend gemaakt.

Katherine Shappley, commercieel directeur bij Facebook Noord-Amerika, benadrukte daarbij dat het bedrijf de voorbije jaren een enorme progressie heeft gemaakt.

In februari twee jaar geleden was immers pas de grens van twee miljoen adverteerders overschreden. Dat aantal was tegen september vorig jaar al verdubbeld. Dochterbedrijf Instagram maakte eerder dit jaar al bekend eveneens de grens van één miljoen adverteerders te hebben bereikt.

In totaal hebben trouwens al meer dan vijfenzestig miljoen ondernemingen een account op Facebook geopend.

“Facebook komt duidelijk tegemoet aan zijn belofte dertien jaar geleden om de wereld meer open en verbonden te maken,” benadrukte Katherine Shappley in een commentaar op de cijfers.

Mobiel

Het bedrijf toont dan ook duidelijk de ambitie om voor het bedrijfsleven, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan kleinere ondernemingen, allesomvattende oplossingen aan te reiken. Daarvoor komen telkens nieuwe instrumenten, die bedrijfsleiders onder meer moeten toelaten hun commerciële campagnes gemakkelijker te beheren.

Shappley merkt daarbij op dat Facebook onder meer kleinere bedrijven kan helpen om commerciële technologieën op een optimale manier te gebruiken.

Ongeveer 75 procent van de adverteerders situeert zich buiten de Verenigde Staten. Vooral in landen zoals India, Thailand, Brazilië, Mexico en Argentinië zou een sterke toename van de commerciële activiteit op het platform van Facebook kunnen worden geregistreerd.

Verder wordt opgemerkt dat bijna de helft van de adverteerders advertenties voor smartphones of tablets heeft ontwikkeld. Mobiele advertenties vertegenwoordigen inmiddels 84 procent van de totale reclame-inkomsten van het sociale netwerkbedrijf.

Op Instagram kunnen op dit ogenblik ongeveer acht miljoen actieve zakelijke profielen worden geteld. (mah)