Klanten blijven voor veel bedrijven een enigma

Veel bedrijfsleiders erkennen onvoldoende inzicht te hebben in de wensen en behoeftes van de consument. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Altify bij meer dan achthonderd executives in zestig landen.

Vastgesteld wordt dat 42 procent van de ondervraagden toegeeft dat zijn marketing onvoldoende inzicht laat blijken in de klantengroep.

Het probleem kan in alle economische sectoren worden vastgesteld.

Tegelijkertijd benadrukte 83 procent van de respondenten dat de consument meer dan ooit de controle over het verkoopproces in handen heeft, terwijl slechts 65 procent zegt dat zijn verkoopstrategie daadwerkelijk op het aankoopgedrag van de consument is ingesteld.

“In het verkoopproces heeft de consument altijd centraal gestaan en elke partij die een verdere groei ambieert, moet zich toespitsen op klantenbehoud,” benadrukt Donal Daly, voorzitter van Altify.

“Bedrijven die er zorg voor dragen dat de gepaste oplossing aan de klanten worden aangeboden en garanderen dat een service met een meerwaarde wordt geleverd, zullen op de uitbouw van een duurzaam concurrentieel voordeel kunnen rekenen.”

Digitale transformatie

Een meerderheid van de respondenten gaf aan dat het klantenbehoud de belangrijkste strategische doelstelling van dit jaar blijft. Toch erkende 33 procent niet in staat te zijn de zakelijke problemen van de consument te identificeren.

De onderzoekers stelden verder vast dat vooral de digitale transformatie een grotere basis voor disruptie betekent dan de politieke instabiliteit, een volatiele wisselmarkt of de wereldwijde terroristische dreiging.

De digitale transformatie werd immers door 48 procent van de ondervraagden als een basis voor disruptie bestempeld, gevolgd door de vooruitgang in artificiële intelligentie (27 procent) en een volatiele wisselmarkt (26 procent).

In Europa, het Midden-Oosten en Afrika wordt echter aan de volatiele wisselmarkt (41 procent) en de brexit (39 procent) bijna evenveel belang gehecht dan aan de digitale transformatie (43 procent).

Verder bleek dat 42 procent van de respondenten in de regering minder vertrouwen heeft dan vorig jaar. (mah)