Arbeidsmarkt kampt met piek in langdurig ziekteverlet

Eind vorig jaar werden in België 392.000 werknemers met een ziekteverlet van meer dan twaalf maanden opgetekend. Dat betekende een stijging met 0,5 procent tegenover het jaar voordien.

Daarmee diende echter wel een nieuw record te worden gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekteverzekering (Riziv).

Over een periode van tien jaar blijkt het langdurige ziekteverlet met bijna 70 procent te zijn toegenomen.

De stijging moet volgens de experts gedeeltelijk worden toegeschreven aan de vergrijzing van de arbeidsmarkt en de afbouw van het systeem van de werkloosheidsuitkeringen, maar ook moet worden gewezen aan een toename van de mentale gezondheidsproblemen.

Vervroegde uitstap

Inmiddels wordt de Belgische arbeidsmarkt met een langdurig ziekteverlet van 5 procent geconfronteerd. Het probleem vormt één van de grote knelpunten van de sociale zekerheid. “De toename van de groep langdurig zieke werknemers ondermijnt immers de gedane inspanningen om de uitgaven voor de werkloosheid in te perken,” wordt er opgemerkt.

Het aantal werklozen is in België het voorbije jaar weliswaar met 40.000 eenheden gedaald, maar dat effect wordt voor de helft tenietgedaan door een toename van het aantal langdurig zieken. De kostprijs voor de uitkeringen van langdurig zieke werknemers is inmiddels tot meer dan 5 miljard euro opgelopen.

Berekend werd dat het aantal werklozen de voorbije tien jaar met 194.000 is verminderd. Tegelijkertijd zijn er echter 158.000 langdurig zieken bijgekomen.

Een aantal betrokkenen werd van de werkloosheid dan ook naar het ziekteverlet overgeheveld. Vaak gaat het om oudere werknemers, die in het verleden konden profiteren van systemen voor een vervroegde uitstap, maar nu verplicht worden ter beschikking van de arbeidsmarkt te blijven.

Er wordt daarnaast gewezen op het toenemend probleem van de psychosociale aandoeningen, zoals burnouts, waar alleen al bij de dertigers de voorbije vijf jaar een verdubbeling moest worden genoteerd.