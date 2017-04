Deze grafiek toont de krankzinnige beurswaardering van Tesla

Met een totale waarde van 48 miljard dollar tegen 51 miljard voor GM, blijft Tesla volgens Wall Street de tweede grootste Amerikaanse autoproducent. Ford volgt op een derde plaats met 44 miljard dollar.

Niettegenstaande verkoopt het bedrijf van Elon Musk in vergelijking met de grote drie – GM, Ford en Fiat Chrysler – een opmerkelijk klein aantal wagens.

Tesla verdedigt zijn enorme beurskapitalisering door te stellen dat het bedrijf in de toekomt groter zal zijn dan GM en Ford omdat elektrische wagens de komende decennia de conventionele varianten zullen vervangen en het bedrijf op dat vlak niet enkel het meest betrouwbare merk is, maar ook al een enorme voorsprong heeft opgebouwd.

@ForIn2020 @waltmossberg @mims @defcon_5 Exactly. Tesla is absurdly overvalued if based on the past, but that’s irrelevant. A stock price represents risk-adjusted future cash flows.

— Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2017