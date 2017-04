Het probleem van de misleidende berichtgeving sijpelt ook door naar het onderwijs. Vele leerlingen blijken deze valse boodschappen als ware feiten te bestempelen.

Dat is de boodschap van een rapport van de National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers (Nasuwt) in Groot-Brittannië.

De onderwijsvakbond getuigt dat meer dan één derde van de Britse leerkrachten heeft aangegeven dat hun leerlingen gebruik hebben gemaakt van valse informatie die online werd gevonden.

Chris Keates, secretaris-generaal van de vakbond, noemt de conclusies verontrustend. Bovendien tonen de resultaten volgens haar de grote impact die internetbedrijven op jongeren kunnen hebben.

Evaluatie

“De conclusies van het rapport tonen dat jongeren moeten worden aangeleerd dat niet alle content die op online platformen wordt aangeboden, authentiek is en met de waarheid overeenstemt,” benadrukt Chris Keates. “Bovendien wordt duidelijk bevestigd dat bedrijven zoals Facebook of Google een grote macht hebben en de publieke opinie kunnen beïnvloeden en vormen.”

“Dat geldt vooral vooral jongeren die nooit een wereld zonder internet hebben gekend en die vaak niet over efficiënte instrumenten beschikken om een gefundeerde evaluatie te kunnen maken over de informatie die hen online wordt aangeboden.”

“Uiteraard wijzen leerkrachten de jongeren op de inschattingsfouten die worden gemaakt wanneer conclusies worden getrokken op basis van valse informatie,” betoogt Keates nog.

“Maar hier ligt ook een taak voor de online providers, die hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor het materiaal dat op hun platformen wordt gepubliceerd en stappen moeten ondernemen tegen partijen die het medium willen misbruiken.”

Andreas Schleicher, directeur onderwijs bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), benadrukte eerder dat scholen in het digitale tijdperk jongeren moeten leren kritisch te denken en moeten aanzetten de inhoud van sociale media en online nieuwssites te analyseren. (mah)