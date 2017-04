Trumps probleem met Noord-Korea heet… Seoul

Volgens de Amerikaanse geheime dienst zouden de VS bereid zijn met conventionele wapens een preventieve aanval op Noord-Korea uit te voeren indien Pyongyang een nieuwe test met nucleaire wapens overweegt.

De Amerikanen hebben nu Tomahawk-kruisraketten gepositioneerd op 500 km van de Noord-Koreaanse nucleaire site. Dat meldde de nieuwszender NBC donderdagavond op basis van bronnen binnen de Amerikaanse geheime dienst.

14 miljoen mensen leven in Seoul, op minder dan 60 km van de DMZ

Trumps probleem is niet zozeer Noord-Korea, maar een stad in Zuid-Korea, die op minder dan 56 km van de grens met Noord-Korea ligt: Seoul. Daar wonen 14 miljoen mensen en de Noord-Koreanen beschikken over voldoende militaire middelen om de Zuid-Koreaanse hoofdstad – een van de grootste en meest welvarende metropolen in Azië – te vernietigen zonder kernwapens in te zetten.

AFP PHOTO / POOL / KIM HONG-JI

In een interview met de Amerikaanse openbare omroep NPR legt David Sanger, de correspondent nationale veiligheid voor de New York Times, uit waarom elke militaire beslissingsnemer die goed bij zijn hoofd is sinds de jaren 1990 totaal verlamd raakt bij de gedachte aan volgend scenario:

“De hoofdstad van Zuid-Korea… Die ligt dichter bij de grens – of de noordelijke grens van de Gedemilitariseerde Zone (DMZ) dan Baltimore bij Washington ligt. (57km)

[De DMZ is een bufferzone tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. Aan weerszijden van die streng bewaakte grens staan de Noord- en Zuid-Koreaanse legers klaar om zich te verdedigen tegen de vijand.]

Dus het probleem is altijd geweest dat met mortier dat in de bergen verborgen ligt, zulke vernietiging kan worden aangericht in een stad met 14 miljoen inwoners en een van de belangrijkste economische hubs in Azië, dat niemand ooit echt dacht dat het waard was het risico van de theoretische dreiging van een nucleair Noord-Korea weg te nemen.”

De conclusie volgens Sanger: ‘Telkens dit probleem aan de oppervlakte komt, komen Amerikaanse presidenten op hun passen terug en beginnen ze te onderhandelen.”

Trump wil de Noord-Koreanen graag duidelijk maken dat er een nieuwe baas in de stad is, maar hetzelfde dilemma wordt nu ook zijn deel.

© YOSHIKAZU TSUNO / AFP