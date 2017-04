Elke dag maken 200 miljoen mensen gebruik van het platform Instagram Stories. Dat betekent een toename met 50 miljoen dagelijkse gebruikers tegenover begin dit jaar.

Dat heeft het sociale netwerkbedrijf Facebook, het moederconcern van Instagram, bekend gemaakt.

Opgemerkt wordt dat Instagram Stories, nauwelijks acht maanden geleden opgestart, inmiddels al een grotere populariteit geniet dan concurrent Snapchat, die in februari ruim 161 miljoen dagelijkse gebruikers meldde.

Die cijfers tonen volgens waarnemers aan dat Facebook bijzonder succesvol is in het kopiëren en versterken van interessante initiatieven.

Animositeit

Stories is een format waarbij gebruikers de mogelijkheid krijgen om een gebundelde verzameling foto’s en video’s te creëren. Vierentwintig uur na het ogenblik van publicatie wordt de content automatisch opnieuw verwijderd.

Snapchat was het eerste platform dat het format introduceerde. De toepassing wordt inmiddels echter ook door nagenoeg één derde van het totale gebruikerspubliek van Instagram gehanteerd.

Instagram Stories werd in augustus vorig jaar gelanceerd. Begin dit jaar had de nieuwssite TechCrunch al gemeld dat het platform er steeds beter in lukte gebruikers bij Snapchat weg te halen. Facebook heeft de functie inmiddels op nagenoeg al zijn platformen geïnstalleerd.

Bovendien maakte Instagram bekend voortaan ook het gebruik van geofilters mogelijk te maken. Ook voor die functie werd inspiratie gehaald bij Snapchat.

De animositeit tussen Snapchat en Facebook sleept al geruime tijd aan. Vier jaar geleden bood Marc Zuckerberg, topman van Facebook, immers een bedrag van 3 miljard dollar om Snapchat over te nemen. Dat voorstel werd echter door Evan Spiegel, chief executive van Snapchat, afgewezen.

Instagram heeft volgens sommige waarnemers Stories niet alleen gekopieerd, maar ook verbeterd. Bovendien wordt opgemerkt dat ook gebruik gemaakt kan worden van de bredere gebruikersbasis waarop Instagram kan terugvallen. (mah)