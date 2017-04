Pokémonspelers zijn gelukkiger en vriendelijker

Gebruikers van het game Pokemon Go zijn gelukkiger en vriendelijker dan de gemiddelde bevolking. Bovendien tonen ze ook een grotere fysieke activiteit.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin bij vierhonderd studenten enkele weken na de lancering van het game.

Daarbij kon volgens de onderzoekers alvast worden vastgesteld dat gebruikers van Pokemon Go alvast een sterkere lichaamsbeweging lieten optekenen, maar bovendien in het algemeen positieve emoties lieten blijken.

De applicatie zou inmiddels 650 miljoen downloads tellen. Volgens Niantic, ontwikkelaar van Pokemon Go, telt het game 65 miljoen regelmatige spelers.

Vriendschappen

“Er moesten na de lancering van Pokemon Go al snel negatieve commentaren worden opgetekend, waarbij onder meer gewag werd gemaakt van verstrooide spelers die zichzelf in gevaarlijke situaties brachten of gedrag vertoonden dat anderen ergerde,” benadrukken de onderzoekers James Alex Bonus en Alanna Peebles.

“Anderzijds kon echter ook worden vastgesteld dat vele gebruikers van het spel duidelijk genoten. Vaak wordt opgemerkt dat mobiele games een negatieve sociale impact hebben waarbij de aandacht van de betrokkene wordt afgeleid, maar het onderzoek bracht vooral positieve reacties aan het licht.”

“De respondenten verwezen naar een brede reeks ervaringen,” aldus Bonus en Peebles. “Het overgrote merendeel van die getuigenissen had echter een positief karakter. Onder meer bleek dat vele gamers hun leven waardevoller vonden, een grotere tevredenheid lieten optekenen en ook een grotere veerkracht vertoonden.”

“Bovendien kon worden vastgesteld dat het gamen ook sociale voordelen bood. De spelers bleken immers een grotere neiging te vertonen om nieuwe vrienden te maken en oude vriendschappen uit te diepen.”

“Daarnaast bleek ook een positieve impact op personen die met sociale angsten worden geplaagd. Deze groep werd immers in staat gesteld minder negatief over het verleden te denken.” (mah)