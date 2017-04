Regering bekijkt gedeeltelijke privatisering Belfius

De Belgische regering gaat de privatisering van de bank Belfius bekijken. Dat heeft Johan Van Overtveldt, federaal minister van financiën, tegenover de krant De Tijd bevestigd.

Belfius is nog steeds voor 100 procent eigendom van de Belgische staat, die echter de participatie wil afbouwen, zonder evenwel aan zijn meerderheidspositie te raken.

Voor de privatisering wordt onder meer gekeken naar een gedeeltelijke beursgang, maar ook een verkoop van een minderheidsbelang aan een strategische investeerder zou tot de mogelijkheden behoren.

Onder meer de Amerikaanse verzekeraar New York Life zou interesse hebben in een participatie, maar er zou de voorkeur worden gegeven aan de Belgische investeerder.

Grootbanken

Het management van Belfius had eerder al aangegeven voorstander te zijn om binnen een periode van twee jaar een beursintroductie voor de bank te voorzien. Voorgesteld werd daarbij dat de overheid een belang tot 49,9 procent zou verkopen.

Aangezien echter de bank volledig eigendom is van de Belgische staat, moet de federale regering over de toekomst van Belfius beslissen. Door een verkoop zou de Belgische overheid de mogelijkheid krijgen het bedrag van 4 miljard euro te recupereren dat in de redding van Belfius, erfgenaam van de Belgische bankactiviteiten van de groep Dexia, werd geïnvesteerd.

Naast een beursgang zou ook tot een gedeeltelijke verkoop – zoals eerder ook het geval was met Proximus en Bpost – kunnen worden besloten. Daarbij zou volgens de krant wel gezocht worden naar een Belgische partner.

Er wordt immers opgemerkt dat minister Van Overtveldt Belfius in Belgische handen wil houden omdat met BNP Paribas Fortis en ING Groep al twee van de vier grootbanken op de Belgische markt een buitenlandse eigenaar hebben.

Er zou echter ook kunnen gekozen worden voor een combinatie, waarbij een gedeeltelijke beursgang zou worden gekoppeld aan de intrede van enkele strategische investeerders.