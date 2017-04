Voor een woning diende in Vlaanderen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een gemiddeld bedrag van 258.936 euro worden betaald. Dat betekende een daling met 2,6 procent tegenover de drie laatste maanden vorig jaar.

Dat blijkt uit een rapport van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Ook bij appartementen was er sprake van een daling met 0,89 procent tot 219.303 euro, terwijl bij bouwgronden een verlaging met 4 procent tot 236,6 euro per vierkante meter kon worden opgetekend.

Er is volgens de Belgische notarissen dan ook sprake van een trendbreuk, al wordt opgemerkt dat het nog te vroeg is om van een echte tendens gewag te maken.

Vergrijzing

De daling kan volgens de notarissen verklaard worden door het grote aanbod op de vastgoedmarkt. Daarvoor moet volgens hen vooral gewezen worden naar de vergrijzing.

Oudere eigenaars beslissen immers vaak hun woning te verkopen, waardoor aan kandidaat-kopers een bredere keuze wordt geboden en een betere onderhandelingspositie kan worden ingenomen om een goedkopere prijs te bedingen.

De notarissen benadrukken wel dat uit deze cijfers nog geen definitieve conclusies over aanhoudend lagere prijsniveaus kunnen worden getrokken. Er zal volgens hen onder meer moeten worden gekeken naar de verdere evoluties van de rente.

Er wordt ook opgemerkt dat de Vlaamse vastgoedmarkt uit een langere periode van prijsstijgingen komt, zodat de daling mogelijk ook als een lichte correctie zou kunnen worden bestempeld.

Tevens wordt erop gewezen dat de woningprijzen tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar nog altijd met 1,97 procent zijn gestegen.

Het aantal vastgoedtransacties kende in Vlaanderen een groei met 4,5 procent. De sterkste toename werd opgetekend in Limburg, waar een stijging met 7,28 procent werd genoteerd, gevolgd door Antwerpen (6,65 procent) en Oost-Vlaanderen (6,27 procent). Alleen in West-Vlaanderen diende een daling met 1,21 procent worden gemeld.