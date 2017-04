‘Fake news’: Facebook verwijdert 30.000 accounts in Frankrijk

Facebook heeft in de aanloop van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen volgend weekeinde ruim 30.000 valse accounts verwijderd. Het sociale netwerk wil zo aantonen dat het meer doet dan gewoon nepnieuws van het internet te halen.

Facebook ligt al een tijd onder vuur en verschillende Europese overheden schermen met nieuwe wetten indien het bedrijf niet sneller reageert om extremistische propaganda en andere illegale content te verwijderen.

Overheden in Frankrijk en Duitsland houden social mediasites als Twitter, Google’s YouTube en Facebook nauwgezet in het oog nu daar in de komende weken en maanden verkiezingen plaatsvinden.

In een blogpost meldt Facebook dat het actie heeft ondernomen tegen meer dan 30.000 valse accounts, waarvan het gros ondertussen werd verwijderd. Het gaat om accounts met een hoog volume aan postings en een groot aantal volgers.

Patronen identificeren, eerder dan content scannen

Volgens Shabnam Shaik van Facebook heeft het bedrijf vorderingen gemaakt om valse accounts makkelijker te ontmaskeren door patronen te identificeren, eerder dan de artikels zelf te scannen op valse inhoud. Zo wordt gezocht naar accounts die herhaaldelijk dezelfde content versturen of waar een abnormale toename van het aantal postings wordt vastgesteld.

Donderdag plaatste het bedrijf zelfs een paginagrote advertentie in de belangrijkste Duitse kranten waarin lezers wordt getoond hoe ze zelf ‘fake news’ kunnen ontmaskeren.

Eerder deze maand werd een wetsvoorstel besproken in de Bundestag, dat bedrijven als Facebook boetes tot 50 miljoen euro wil kunnen opleggen wanneer blijkt dat haatberichten of ‘fake news’ niet snel genoeg wordt verwijderd. Bondskanselier Angela Merkel steunt het voorstel.