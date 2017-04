Is de Lucid Air de ultieme Tesla-‘killer’?

De New York International Auto Show moet nog van start gaan, maar de meest prachtige bolides vliegen je al om de oren. Ook nieuwe automaker Lucid Motors is er, met een prototype van de Lucid Air, een volledig elektrische auto die klaar is voor autonoom rijden op niveau vier of vijf (volledig dus). De auto heeft niet alleen veel mogelijkheden, hij ziet er ook nog eens fantastisch uit.

Tesla-killer? De Air wordt de “Tesla-killer” genoemd, omdat de Air zijn naam eer aan doet en een stuk meer ruimte biedt in de auto, wat je het luxegevoel geeft dat je in een privé-jet zit. Eerlijk is eerlijk, als je het volledige pakket wil met alles er op en er aan, lederen bekleding, panorama-dak, 400-mijls batterij en en die stoelen achterin die tot 55 graden achteruit kunnen kantelen ben je ook meer dan 100.000 dollar kwijt. De basisvariant kost al meer dan 50.000 dollar met de subsidie er al af, dus goedkoop is het niet. Maar ja, 400pk achterwielaandrijving, 240 mijl (385km) op een batterij en ‘maar’ 10 speakers en drie schermen in de auto krijg je ook niet voor niks.

Macbook Car Designer Peter Rawlinson, die ook Chief Engineer was voor de Model S van Tesla, werkt aan de Air en volgens hem zit het comfort ‘m in de batterij van de Air. Die vormt geen grote rechthoek onderin de auto, maar maakt extra plaats vrij voor de voeten van de chauffeur van de auto. Een beetje zoals Apple voor de ultradunne Macbook de batterij in verschillende hoogtes en vormen heeft gemaakt om ze beter te laten passen. Dat zorgt er dus voor dat de Air een high-tech droom lijkt, waar iedereen heerlijk kan zitten (er is zelfs een optie voor een massagestoel voor de chauffeur!) en er genoeg schermen en entertainment zijn, opdat je in de auto alles kunt doen wat je wil.