Economische inspectie blokkeert recordvolume online namaak

Het voorbije jaar zijn door de Belgische economische inspectie 2.599 websites met namaakproducten geblokkeerd. Dat betekent een scherpe toename tegenover het jaar voordien, toen slechts 328 online platformen wegens de verkoop van illegale producten werden gesloten.

De opmerkelijke stijging is vooral te danken aan een nieuwe strategie die in de strijd tegen namaak wordt gevolgd.

Terwijl in het verleden gewacht moest worden op klachten van onder meer gedupeerde klanten vooraleer kon worden ingegrepen, treedt de economische inspectie sinds vorig jaar ook op eigen initiatief op. Ook werden verdachte buitenlandse platformen aan de Europese politiedienst Europol gemeld.

De Belgische economische inspectie neemt sinds vier jaar deel aan de operaties van Europol tegen de verkoop van online namaak. De eerste twee jaren werden telkens iets meer dan vijftig online platformen uitgeschakeld. De voorbije twee jaar kon echter een sterke groei worden opgetekend.

Meldpunt

Dat is volgens Kris Peeters, federaal minister van economie, vooral te danken aan het proactieve optreden van de economische inspectie in de zoektocht naar verdachte activiteiten in het Belgische en Europese online domein). Ook bij de spontane meldingen over online namaakverkopers kon het voorbije jaar een opmerkelijke stijging worden gemeld.

Vijf jaar geleden werden 127 spontane meldingen geregistreerd. Dat aantal zou de daaropvolgende periode echter teruglopen tot een dieptepunt van 63 klachten drie jaar geleden. Het voorbije jaar kon echter opnieuw een opstoot tot 635 meldingen worden geregistreerd.

Dat fenomeen moet echter vooral worden toegeschreven aan de stopzetting van het politiemeldpunt ecops.be en de oprichting van een nieuw platform voor fraudemeldingen bij de economische inspectie (meldpunt.belgie.be).

Die meldingen hebben echter in grote mate te maken met buitenlandse domeinnamen. Slechts 58 klachten hadden betrekking op Belgische of Europese online adressen.