Trump haalt 3 internationale overwinningen op rij, in de VS haalt hij 8 keer bakzeil

Volgens voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken Sir Malcolm Rifkind zijn de VS er in geslaagd de Noord-Koreaanse raket die in de nacht van zaterdag op zondag werd afgevuurd via een cyberaanval van op afstand onklaar te maken . Die raket ontplofte seconden nadat ze werd afgevuurd.

De spectaculaire anticlimax zet de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un totaal voor schut, terwijl Trump de zaak beter lijkt te hebben aangepakt dan velen willen toegeven. De eerste heeft nog veel werk, wil hij het grondgebied van de Verenigde Staten bedreigen met een ICBM (InterContinental Ballistic Missile of langeafstandsraket), de tweede vervulde zijn belofte dat hij niet zou toelaten dat Kim een zesde nucleaire test zou uitvoeren.

Na de vergeldingsaanval op Syrië, de aanval op de Islamitische Staat in Afghanistan en de manier waarop hij nu Kim Jong-un een lesje leert, scoort Trump in één enkele week drie overwinningen op het wereldtoneel.

In eigen land verheft Trump het flip-floppen tot een kunst:

In eigen land doet Trump het een pak minder goed. Daar moest hij de vorige week tot acht (8) keer toe terugkomen op een eerder ingenomen positie:

1. De Amerikaanse president weigert China nog een ‘currency manipulator’ te noemen en werkt aan een strategie waarbij hij China inzet om het probleem Noord-Korea aan te pakken.

Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2017

2. Trump komt terug op de afschaffing van de Export/Import Bank, die de aankoop van Amerikaanse goederen in het buitenland financiert voor klanten die geen kredietrisico willen of kunnen dragen.

3. ‘Ik noemde Navo overbodig, wel dat is ze niet langer’

Great meeting w/ NATO Sec. Gen. We agreed on the importance of getting countries to pay their fair share & focus on the threat of terrorism. pic.twitter.com/e3ACOOOb0y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2017

4. De president kwam ook terug op de tijdens de verkiezingscampagne herhaaldelijk aangekondigde vervanging van FED-voorzitter Janet Yellen.

5. Dat hij de Amerikaanse staatsschuld op 8 jaar zou elimineren lijkt volgens Minister van Budget Mick Mulvaney niet meer te zijn dan ‘een stijlfiguur’.

6. Trump zei woensdag op Fox Business dat gezondheidszorg moet worden geregeld vóór er sprake kan zijn van belastingverlagingen, daarmee een uitspraak van eind maart tegensprekend.

7. Ook zijn positie ten opzicht van Rusland, lijkt na de gifgasaanval in Syrië een bocht van 180 graden te hebben genomen.

8. Tenslotte is er nog de ‘rekruteringsstop’ voor de overheid die Trump begin januari per ‘executive order’ had bevolen en die woensdag werd opgeheven.

Conclusie: de man die campagne voerde en het presidentschap won met ‘America First’ haalt zijn punten voorlopig vooral in het buitenland.