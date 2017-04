In Engelse steden leven 150.000 vossen, 4 keer meer dan in 1990

In Londen leven 18 vossen per vierkante kilometer. In de Engelse badstad Bournemouth zijn er dat zelfs 23 per vierkante kilometer. Het gaat om gemiddeld één vos per 300 inwoners.

In vergelijking met 1990 is het totale aantal vossen in Engelse steden bijna vervijfvoudigd, van 33.000 tot 150.000, blijkt uit een studie van de universiteiten van Brighton en Reading. Ook in Bristol en Newcastle voelen de dieren zich uitzonderlijk goed thuis.

Op het platteland doet de vos het een pak minder goed. Tussen 1995 en 2010 zou de vossenpopulatie daar met bijna 45% zijn gedaald. Vooral na 2010 is een fikse daling genoteerd. Een reden is daarvoor nog niet gevonden, maar wetenschappers leggen alvast een link met het afnemend aantal konijnen op het Engelse platteland.

Ratten krijgen vergif, vossen krijgen eten

In Bournemouth genieten de vossen van een groene omgeving, met uitgestrekte tuinen die hen toelaat hun jongen te verbergen. Verder is de toename in de vossenpopulatie ook het gevolg van het eten dat hen door vele bewoners wordt gegeven. In de Times of Londen zegt een gepensioneerde leraar dat ‘mocht het om ratten gaan, we zouden rattenvergif strooien, maar omdat het vossen zijn zetten we eten klaar.’

Vlaanderen

Volgens Natuurpunt.be vindt de vos ook steeds meer zijn weg naar onze steden. Ver weg zal de stadsvos nooit zijn. In een versnipperde regio zoals Vlaanderen leeft de mens sowieso dicht bij vossenterritoria, ook buiten steden.