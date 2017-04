11 ongewone redenen waarom je nog niet dood bent

We leven vandaag dubbel zo lang als 150 jaar geleden, maar al te vaak nemen we deze verbazingwekkende vooruitgang als vanzelfsprekend aan . Wanneer we er over nadenken, schieten ons als oorzaken van die trend vooral grote medische doorbraken te binnen. Daarnaast kregen we er de voorbije decennia ook tal van kleine innovaties, producten en ideeën bij, die ons leven met ettelijke jaren verlengen.

1. Katoen

Tyfus was een vaak voorkomende dodelijke ziekte die zich meestal via luizen in wollen kleren verspreidde. De vervanging van wol door katoen redde ontelbare mensenlevens.