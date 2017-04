Noord-Korea klaar voor ‘totale oorlog’

In Noord-Korea heeft vice-minister van Buitenlandse Zaken Han Song-Ryol gezegd dat de wekelijkse nucleaire tests die het land al een tijd uitvoert gewoon zullen worden verdergezet. Hij deed de uitspraken in een interview met de BBC.

Elke militaire tussenkomst die de Verenigde Staten plannen om die tests te voorkomen zullen volgens de Noord-Koreaan uitmonden in ‘een totale oorlog’. Volgens de vice-minister zijn die tests nodig omdat zijn land ze ziet als een manier om zich tegen de VS te beschermen.

Han Song-Ryol maakte de commentaren uren nadat de Amerikaanse vice-president Mike Pence, die op bezoek is in Seoul, er voor waarschuwde dat Noord-Korea er best aan doet de vastberadenheid van president Trump en de sterkte van het Amerikaanse leger in deze regio niet te testen.

While visiting the Korean Demilitarized Zone, @VP Mike Pence broke with his security plan to look into North Korea https://t.co/wGTtbc2cdx pic.twitter.com/UqDw5du6ql — CNN (@CNN) April 17, 2017

Hebben de VS de laatste nucleaire test van Noord-Korea gesaboteerd?

Volgens voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken Sir Malcolm Rifkind zijn de VS er in geslaagd de Noord-Koreaanse raket die in de nacht van zaterdag op zondag werd afgevuurd via een cyberaanval van op afstand onklaar te maken. Die raket ontplofte seconden nadat ze werd afgevuurd.

De spectaculaire anticlimax zet de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un totaal voor schut, terwijl Trump de zaak beter lijkt te hebben aangepakt dan velen willen toegeven. De eerste heeft nog veel werk, wil hij het grondgebied van de Verenigde Staten bedreigen met een ICBM (InterContinental Ballistic Missile of langeafstandsraket), de tweede vervulde zijn belofte dat hij niet zou toelaten dat Kim een zesde nucleaire test zou uitvoeren.