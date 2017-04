Nooit verloor een tech-startup meer geld dan… Uber, zelfs Amazon niet

Het alternatieve taxibedrijf Uber heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een reeks financiële cijfers vrijgegeven. Uber is niet beursgenoteerd en heeft dus geen enkele verplichting om dat te doen, maar vond de oefening nuttig om zijn investeerders en werknemers gerust te stellen. Uber is sinds het begin van dit jaar dan ook in een reeks schandalen gemengd.

De cijfers, die aan het persagentschap Bloomberg werden gecommuniceerd, tonen de snelle groei van het bedrijf. Zo is het aantal ritten op één jaar tijd met 125% toegenomen voor een totale omzet van 20 miljard dollar. De Chinese activiteiten – in augustus verkocht aan concurrent Didi Chuxing – zijn daar niet inbegrepen.

Die 20 miljard betekenen een verzevenvoudiging van het zakencijfer in 2014 en zijn goed voor een zakencijfer van 6,5 miljard dollar (het verschil tussen de 20 en 6,5 miljard is het bedrag dat aan de chauffeurs wordt uitgekeerd). Dat er nog rek in de groeicurve zit bewijst de stijging in het laatste kwartaal van vorig jaar en die 74% hoger liggen dan in het derde kwartaal.

Creatieve boekhoudtrucs en kolossale verliezen

Toch is er niet enkel goed nieuws. Volgens Jan Dawson van Jackdaw Research schroomt Uber zich niet om creatieve boekhoudtrucs toe te passen. zo worden de inkomsten van UberPool – een dienst waarbij verschillende klanten een rit delen – volledig in het zakencijfer opgenomen zonder de chauffeursvergoedingen af te trekken. Opvallend is het kolossale verlies dat in 2016 wordt geleden: 2,8 miljard dollar. Het miljard dat in China werd geleden vóór de verkoop van de Chinese activiteiten aan Didi Chuxing wordt evenmin gerekend. Verder ontbreken nog een ganse reeks kosten.

Uber. Het record stond tot nog toe op naam van Amazon, dat Geen enkele tech- startup is er ooit in geslaagd meer geld te verliezen danUber. Het record stond tot nog toe op naam van Amazon, dat 1,4 miljard dollar verloor in het jaar 2000.

Uber subsidieert zijn eigen activiteiten massaal om de eindafrekening voor de klant te verminderen en marktaandeel te veroveren op andere taxibedrijven, die hun kosten wel volledig moeten doorrekenen. Uber rekent dus prijzen die lager liggen dan wat aan de chauffeurs wordt betaald. Zo zou de gebruiker van Uber slechts 41 procent van de totale kosten van de verplaatsing betalen.Verder wordt er agressief gerekruteerd en wordt enorm veel geld geïnvesteerd in het project rond zelfrijdende wagens.

Het bedrijf van Travis Kalanick moet zich weinig zorgen maken over de toekomst. Ondanks dat het sinds zijn oprichting in 2009 ruim 8 miljard dollar aan cash heeft opgemaakt, beschikt het naast 7 miljard dollar in cash ook nog over een banklening ter waarde van 2,3 miljard waaraan nog niet is geraakt.