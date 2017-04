Toomuch.energy: Deeleconomie in de energiesector

De startup Toomuch.energy uit Leuven wil aan ondernemingen de mogelijkheid bieden om de elektriciteitsoverschotten van hun zonnecentrales rechtstreeks aan andere bedrijven te verkopen.

Het bedrijf wordt door Luc Graré, oprichter van Toomuch.energy, omschreven als de Airbnb voor de energiesector.

Dankzij de tussenkomst van Toomuch.energy zullen bedrijven volgens Luc Graré – die de voorbije zes jaar actief was op het Europese hoofdkwartier van de Noorse energiegroep REC Solar in München – immers de overschotten van de eigen energie-opwekking niet meer aan het netwerk hoeven te verkopen, maar aan andere ondernemingen ter beschikking kunnen stellen.

Luc Graré werkt bij de uitbouw van Toomuch.energy samen met partner Alexander Vasylchenko, één van de pioniers in de wereld van Blockchain en Bitcoin. Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan pilootprojecten in België en Oostenrijk.

Regelgeving

Graré en Vasylchenko zeggen in België al een zonnecentrale te hebben geïdentificeerd die niet in staat is om alle elektriciteit te gebruiken die door de installatie wordt geproduceerd.

Op dit ogenblik wordt deze manier van energie-distributie nog door een aantal wettelijke obstakels afgeremd, maar de intiatiefnemers verwachten dat de Europese Unie ten laatste over tweeënhalf jaar een aangepaste regelgeving zal introduceren.

Naast Toomuch.energy ligt Luc Graré ook aan de basis van de Antwerpse startup Qway Energy. Het bedrijf is op dit ogenblik actief met de ontwikkeling van zonnecentrales met een totaal vermogen van 375 megawatt in Kazachstan, maar wil zijn activiteiten ook naar onder meer de Benelux uitbreiden.

Bedoeling is om een aantal grote centrales aan geïnteresseerde partijen te verkopen, maar een aantal kleinere eenheden zouden in de eigen portefeuille worden behouden.

Qway Energy, dat ook de ontwikkeling van biomassacentrales en windkrachtprojecten op het oog heeft, zou ook mogelijkheden bekijken voor duurzame energie-opwekking in onder meer Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Latijns-Amerika.