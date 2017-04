‘Le Pen, noch Mélenchon kunnen over een ‘Frexit’ beslissen’

“Niet-Europeanen tonen zich extreem nerveus over de Franse verkiezingen, gedeeltelijk vanwege de Brexit en de Amerikaanse verkiezingen, maar ook omdat ze vrezen dat Marine Le Pen (en nu ook Jean-Luc Mélenchon) een Frexit-agenda nastreven,” schrijft Steen Jakobsen, de CIO van de Deense Saxo Bank, op Tradingfloor.com

Eerst kijkt hij naar wat de gokkantoren denken en ja, ook zij hadden het vorig jaar twee keer bij het verkeerde eind:

Kansen op het presidentschap – (www.oddschecker.com)

“Wat echt interessant is dat in deze ‘op gokken gebaseerde peiling’ Le Pen (12,21%) nu minder kans maakt dan Fillon (25,94%) om president te worden en Frankrijk afstevent op een eindduel Macron (49,175) vs. Fillon.

Om terug te keren op de angst over de euro, die door zowel LePen als Mélenchon (in twee tijden) zou worden afgeschaft, herhaal ik hier nogmaals de procedure die Frankrijk daarvoor moet volgen (het fameuze artikel 89 in de Franse Grondwet):

Artikel 89 – link

“ Artikel 89 lijkt namelijk de enige weg te bevatten tot een grondwetswijziging, omdat het als enige artikel staat in die afdeling van de Constitutie die als titel draagt ‘De la révision’. Artikel 89 bepaalt dat een grondwetswijziging kan worden geïnitieerd door de president (‘op verzoek van de eerste-minister’) en door parlementariërs. Nadat een voorstel door de Assemblée nationale en de Sénat, de twee kamers van het Franse parlement, is aanvaard, dient het te worden goedgekeurd door het Congrès (de verenigde vergadering van beide kamers) óf door het volk – een referendum is verplicht als het initiatief uitgaat van parlementariërs. Deze procedure geeft iedere kamer de mogelijkheid een grondwetswijziging te blokkeren. ”

Conclusie: om de grondwet te kunnen wijzigen moeten de premier, de regering en een 3/5de meerderheid in de twee kamers van het Franse parlement en het congres de wijziging goedkeuren. Ter vergelijking: het FN heeft vandaag in het parlement 2 van de 577 zetels, in de senaat 2 van de 348 zetels.

De macht ‘grijpen’ betekent nog niet ze kunnen uitoefenen

Dus ja, Marine Le Pen en Jean-Luc Mélenchon kunnen president worden, maar de grondwet maakt het hen onmogelijk hun plannen uit te voeren, omdat de parlementsverkiezingen in juni hen nooit de macht zullen geven die ze nodig hebben om te regeren.

Het meest voor de hand liggende scenario is dat een politiek vacuum ontstaat, ongeacht wie van Le Pen, Macron, Mélenchon of Fillon de nieuwe Franse president wordt.

De Franse verkiezingen verschillen in dat opzicht in niets van Trumps overwinning in de VS. Inderdaad, ze kunnen de macht ‘grijpen’, maar het politieke proces beïnvloeden is iets gans anders dan een loterij of verkiezingen winnen- Vraag dat maar aan president Trump!“

[Nota van de redactie: Zowel generaal De Gaulle (1969 -omtrent de regionalisatie en een wijziging van de rol van de Senaat) als president François Mitterrand (1992 – omtrent het Verdrag van Maastricht) riepen het artikel 11 van dezelfde grondwet in om zonder de goedkeuring van het parlement een referendum uit te schrijven. Vandaag is daarvoor de goedkeuring van het Hooggerechtshof nodig. Nog iets dat in de huidige omstandigheden niet onmogelijk is, wel zeer moeilijk haalbaar lijkt.]