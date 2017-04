30% van de mensen die IKEA bezoeken doet dat enkel om…

30% van de mensen die IKEA bezoeken doen dat enkel om er te eten. Dat zegt Michael La Cour, de algemeen directeur van Ikea’s Food divisie, in een gesprek met Fast Company

Het was Ikea-stichter Ingvar Kamprad die een restaurant opende een jaar nadat hij in 1958 in Zweden zijn eerste IKEA-vestiging had ingehuldigd. Kamprad dacht dat klanten dan langer zouden blijven en makkelijker tot een beslissing over een aankoop zouden komen, zonder de vestiging te moeten verlaten.

Omzet IKEA-restaurants groter dan die van Burger King

Een schot in de roos bleek, want in 2016 zetten de IKEA-restaurants globaal 1,6 miljard dollar om, goed voor 4,9% van de totale omzet (36,5 miljard dollar) van de Zweedse meubelketen.

Dat kan weinig lijken, maar wanneer die omzet naast die van bijvoorbeeld Burger King wordt geplaatst (1,1 miljard dollar in 2015), ontstaat een ander beeld. IKEA serveert jaarlijks dan ook 650 miljoen maaltijden in 48 landen en een gezin van vier kan in een aantal van die landen samen eten voor amper 20 euro.

Omdat de keten sinds 2013 meer is gaan focussen op gezondere en ethisch verantwoorde voeding, zijn de in-house restaurants sinds 2013 een van de snelst groeiende segmenten binnen het concern geworden (+20% sinds 2013)

Ikea heeft grote toekomstplannen en denkt er nu aan om het aantal restaurants binnen één en dezelfde vestiging te gaan opvoeren, met bijvoorbeeld een restaurant, annex speeltuin voor kinderen, tot een meer verfijnde eetgelegenheid voor koppels.

De volgende stap: stand alone pop-up restaurants

Omdat 30% van de klanten de winkels enkel en alleen bezoekt om er te eten, zien de Zweden ook hier een extra opportuniteit liggen. De voorbije 24 maanden werden daarom succesvolle pop-up restaurants geopend in het hart van Londen, Parijs en Londen. De volgende stap is het openen van restaurants op aparte locaties, zonder winkel. IKEA hoopt zo ook een restaurantketen uit de grond te stampen waar eventueel ook meubels kunnen worden verkocht.