EU-lidmaatschap nefast voor Oost-Europese wetenschap

Een verlaging van de barrières voor wetenschappelijke migratie blijkt tot een verlaging van de grensoverschrijdende samenwerking te leiden.

Die paradox blijkt uit een studie van de University of California naar de impact van de toetreding van Polen tot de Europese Unie op het internationale karakter van zijn wetenschap.

Polen werd dertien jaar geleden lid van de Europese Unie. Voor die datum hadden 33 procent van de Poolse wetenschappelijke projecten een internationaal karakter, maar dat cijfer was zes jaar geleden tot 28 procent teruggevallen. Tegelijkertijd boekte Groot-Brittannië een stijging van 28 procent naar 43 procent.

“De cijfers tonen dat het lidmaatschap van de Europese Unie geen stimulans betekende voor de wetenschappelijke activiteit in Polen, waardoor onder meer het economisch potentieel van het land werd afgeremd,” benadrukt onderzoeksleider Alexander Petersen, professor wiskunde aan de University of California.

Aantrekkingskracht

“Wanneer echter naar de structuur van het wetenschappelijk onderzoek wordt gekeken, kan een natuurlijke verklaring worden gegeven,” betoogt professor Petersen. “Wanneer grenzen wegvallen, zullen de beste wetenschappers naar de beste onderzoekscentra verhuizen.”

“Poolse specialisten zullen onder meer naar Groot-Brittannië vertrekken en voortaan vanuit hun nieuwe basis projecten en netwerken opstarten.”

“Specialisatie is in de Europese Unie onvermijdelijk,” benadrukt Peter Tindemans, secretaris-generaal van EuroScience. “Groot-Brittannië spreekt de beste financiële wetenschappers aan, terwijl Duitsland vooral aantrekkingskracht heeft op specialisten in geavanceerde industriële processen.”

“Wetenschappers concentreren zich op locaties waar het onderzoek de beste kwaliteit garandeert. Dit zet het beleid voor een belangrijk dilemma. Men wil kwalitatieve wetenschap en de vrije beweging van onderzoekers niet belemmeren, maar anderzijds heeft het verlies aan wetenschappers een negatieve impact op de economische vooruitzichten.”

“Er moet dan ook getracht worden enerzijds de mobiliteit van wetenschappers te stimuleren om de vaardigheden verder aan te scherpen, maar tegelijkertijd moet worden gestreefd naar een terugkeer van de specialisten naar hun land van herkomst om de lokale economie te versterken.” (mah)