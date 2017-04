Monsanto schuldig bevonden aan ‘ecocide’

Een informele rechtbank heeft dinsdag geoordeeld dat het Amerikaanse agrochemiebedrijf Monsanto een reeks VN-conventies heeft geschonden. Het Monsanto-tribunaal oordeelde dat de gebruiken van het bedrijf de mensenrechten schenden en het milieu schaden.

Hoewel het Monsanto-tribunaal zich op het internationaal recht baseerde en door beroepsrechters werd voorgezeten, ging het om een burgerinitiatief is waarvan de uitspraak louter adviserend is. Eén van de vijf rechters en magistraten van het tribunaal was de Belgische Françoise Tulkens, die 12 jaar lang vice-voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was.

Op 15 en 16 oktober hadden de 5 rechters, naast een reeks mensen die zeiden slachtoffers van Monsanto te zijn, ook een dertigtal experts gehoord.

Glyfosaat en genetisch gemanipuleerde zaden

De conclusies zijn niet mals. Het Monsanto-tibunaal veroordeelt de massale verspreiding van glyfosaat. In de landbouw wordt glyfosaat gebruikt ter bestrijding van onkruiden en grassen op de akkers die in concurrentie zouden treden met het beoogde gewas. In 2015 had de World Health Organisation (WHO) in een rapport gemeld dat het product Roundup, dat glyfosaat bevat en één van de grote omzetbronnen van het bedrijf is, wellicht een kankerverwekkend product is.

Ook veroordeelde het tribunaal de agressieve commercialisering van genetisch gemanipuleerde zaden.

Ecocide

Maar daar bleef het niet bij. Vlaams infocentrum Tuin- en Landbouw:

“Ook de vrijheid die nodig is voor wetenschappelijk onderzoek wordt volgens de vijf rechters door Monsanto belemmerd. Die verwijzen naar intimidatie en het in diskrediet brengen van wetenschappelijke studies die vragen stellen bij de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, het door omkoping verkrijgen van vals onderzoek en het uitoefenen van druk op overheden. De rechters verwijzen ook naar de medeplichtigheid van het bedrijf aan oorlogsmisdaden, meer specifiek aan de ontwikkeling en het ter beschikking stellen van het beruchte Agent Orange, waarvan meer dan 70 miljoen liter werden gesproeid op ongeveer 2,6 miljoen hectare Vietnamese grond. Als ecocide zou opgenomen worden in het internationaal recht, dan zou Monsanto zich daar in deze casus schuldig aan hebben gemaakt, aldus de rechters.”

Organisator, rechter én partij

Monsanto was door het Tribunaal uitgenodigd om de zittingen bij te wonen en een schriftelijke verdediging in te dienen, maar ging daar niet op in. Volgens Monsanto ging het om een ‘georkestreerd evenement’, een ‘aanfluiting van een proces, waarbij de tegenstanders van landbouwtechnologie zowel organisator, rechter als partij zijn, en waarvan de uitkomst op voorhand vaststaat’.