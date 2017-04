De planeet aarde zit vol bijzondere en bizarre landschappen die zó anders zijn dan de plekken die we al kennen, dat je je bijna niet kunt voorstellen dat het echt is. Het is allemaal het werk van Moeder Natuur, die soms miljoenen jaren voor nodig had om deze plekken te creëren. Het zijn cadeautjes van de aarde aan de mens. En hoe gelukkig mogen wij ons prijzen dat we in het vliegtuig of in een auto kunnen stappen om al dit moois zelf te mogen zien? Er zijn zoveel van dit soort surrealistische landschappen te vinden, maar een aantal daarvan – de meest bijzondere – zet ik voor je op een rij. Geniet mee van al dat moois dat de aarde ons biedt, met dank aan Instagrammers over de hele wereld!