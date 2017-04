Belgisch bier blijft achter op internationale trend

De grote trend in de wereldwijde bierindustrie is het toenemende succes van de microbrouwerijen, maar België blijft in die beweging opmerkelijk achterwege.

Dat hebben een aantal experts tegenover de krant Het Laatste Nieuws gemeld.

Het fenomeen moet onder meer volgens de Mechelse herbergier Marc Pauwels, gespecialiseerd in het schenken van ambachtelijke bieren, wellicht worden toegeschreven aan de gevestigde Belgische biertraditie. Veel brouwers willen volgens hem vooral dat gegarandeerde succes vasthouden, waardoor de interesse in vernieuwing beperkt blijft.

De krant merkt op dat over de hele wereld nieuwe microbrouwerijen worden opgestart. In België blijft de belangstelling voorlopig echter beperkt. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat Nederland inmiddels meer brouwerijen telt dan België.

Conservatieve familiebedrijven

De Belgische brouwerijen worden volgens Marc Pauwels vaak geleid door conservatieve familiebedrijven, die slechts weinig heil zouden zien in experimenten en innovatie.

In andere landen beschikt men volgens hem daarentegen vaak niet over een gevestigde biertraditie, zodat oude gewoontes er nieuwe ontwikkelingen niet in de weg kunnen staan. Het fenomeen kan volgens de experts echter wel een mogelijke bedreiging worden voor de toekomst van het Belgische bier.

De Federatie van Belgische Brouwers noemt de alarmkreten echter fel overdreven. Er wordt daarbij betoogd dat de traditionele Belgische brouwers wel degelijk experimenteren en nieuwe producten lanceren die een even innovatief karakter hebben als de microbieren.

Onder meer wordt gewezen op de Belgische brouwers Leffe en Duvel, die elk een eigen variant van de Indian Pale Ale op de markt hebben gebracht. Ook wordt gewag gemaakt van het nieuwe laagalcoholische bier dat door brouwer Sint-Bernardus werd gelanceerd.

Bovendien wordt benadrukt dat de export van de Belgische bieren twee jaar geleden nog een stijging met 8 procent liet optekenen. Wel moest in een aantal Europese landen – zoals Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje – een daling van de consumptie van Belgische bieren worden gemeld.