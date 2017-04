De muur die de Amerikaanse president Donald Trump op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico wil optrekken, zal mogelijk een nutteloze uitgave blijken te zijn geweest.

Dat is de boodschap van een studie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California.

Geopperd wordt daarbij dat de Mexicaans-Amerikaanse grens steeds minder vaak voor illegale immigratie wordt gebruikt.

Er wordt op gewezen dat het aantal illegale immigranten in de Verenigde Staten tien jaar geleden een piek heeft bereikt, maar sinds de uitbraak van de financiële crisis stelselmatig opnieuw is afgenomen. Die trend lijkt zich volgens de onderzoekers ook in de toekomst verder te zullen zetten.

Salarissen

“Tijdens de economische bloeiperiode op het einde van de twintigste eeuw stroomden illegale immigranten naar de Verenigde Staten,” benadrukken de onderzoekers Gordon Hanson, Chen Liu en Craig McIntosh, economen aan de University of California.

“In het begin van de jaren negentig leefden in de Verenigde Staten ongeveer 3,5 miljoen illegale immigranten. Bij het uitbreken van de financiële crisis tien jaar geleden was die populatie uitgebreid tot 12,2 miljoen illegalen.”

“Door de slechtere economische omstandigheden, waarbij loonsverhogingen uiteraard minder evident bleken, leverde een illegale emigratie naar de Verenigde Staten dan ook minder voordelen op.”

“Wanneer men er rekening mee houdt dat ook op termijn weinig loonsverhogingen voor laaggeschoolde arbeid in het vooruitzicht kunnen worden gesteld, zal ook in de toekomst de interesse voor illegale immigratie naar de Verenigde Staten vermoedelijk relatief beperkt blijven,” betogen de onderzoekers.

“Verwacht kan worden dat de illegale immigratie de volgende twee decennia – zonder enige invloed van een eventuele grensmuur – drastisch zal terugvallen.”

“Er zal de volgende decennia dan ook vooral moeten worden gekeken op welke manier moet worden omgegaan met de groep 11,1 miljoen illegale immigranten die op dit ogenblik in de Verenigde Staten leven. Dat zal echter niet met een muur kunnen worden opgelost.” (mah)