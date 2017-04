Wat als Le Pen en Mélenchon de tweede ronde halen? Erger dan Griekenland

Niet enkel niet-Europeanen, maar ook vele Fransen tonen zich extreem nerveus over een eventuele eindstrijd tussen Marine Le Pen en Jean-Luc Mélenchon in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen op 7 mei.

De ex-trotskist Mélenchon rangschikt nu volgens de laatste peilingen, samen met Emmanuel Macron en François Fillon, binnen de foutmarge van 2%. Dat betekent dat wanneer 2% van de stemmen alsnog verschuift, Mélenchon beide ex-ministers zou kunnen kloppen, om het dan in de tweede ronde op te nemen tegen Marine Le Pen, die in de meeste peilingen al van een plaats in de eindstrijd verzekerd lijkt, vanwege haar uiterst loyale kiezersbasis.

In de Franse krant Le Figaro tekent columnist Yves de Kerdrel een weinig fraai beeld van wat zou kunnen gebeuren bij een eventuele eindstrijd tussen de 2 populistische kandidaten Le Pen en Mélenchon:

Erger dan Griekenland

‘De kapitaalvlucht die ons land in dit funeste scenario zal ondergaan, zal in het niets vallen in vergelijking met de vlucht van talent, kennis, gepensioneerden, spaarders, onderzoekers en al wie onderneemt.

Mélenchon mag dan al beslissen de geldstromen te belasten, zoals dat in zijn programma staat, hij zal de Fransen niet kunnen tegenhouden die zich bij de douane melden om naar Londen, Berlijn, Rome of zelfs Lissabon te vertrekken.

De enige Fransen die – [zowel in het geval van een president Mélenchon als van een president Le Pen] – niet zullen wijken, zijn degenen die vandaag al leven van uitkeringen, staatssubsidies of minimuminkomens. […]

Op minder dan een jaar zal ons land er erger aan toe zijn dan Griekenland.”