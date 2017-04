‘Radio enige medium dat weinig impact ondervindt van internet’

‘Radio lijkt het enige medium te zijn dat weinig impact ondervindt van internet. Onze radioactiviteiten zetten een solide groei neer in België en Nederland.’

Dat zegt Christian Van Thillo, de baas van De Persgroep en eigenaar van onder meer Het Laatste Nieuws, De Morgen en De Tijd, maar ook Q-music en Joe.fm, in het jaarverslag van de groep. Zijn mediabedrijf boekte in 2016 meer omzet en winst dan een jaar eerder, maar dat was vooral te danken aan overnames in 2015 van onder meer de tijdschriften Humo en Story, Wegener (Nederland) en Berlingske Media (Denemarken).

Alle mediabedrijven zijn op zoek naar het juiste businessmodel

Volgens Van Thillo – die in de rangschikking van de 100 Rijkste Belgen met een geschat vermogen van 1,6 miljard euro nu op plaats 8 staat – vormen de radicale veranderingen op de advertentiemarkt de grootste uitdaging:

“Adverteerders verschuiven hun budgetten steeds meer naar digitale platformen, waar Google en Facebook momenteel de grote winnaars zijn. ‘Die twee bedrijven alleen slokken driekwart van de digitale advertentie-inkomsten wereldwijd op. Jarenlang hebben we een spel gespeeld waarvan we alle facetten beheersten en waarvan de regels voor iedereen duidelijk waren. Vandaag leveren we strijd in een nieuw spel, met andere spelers en andere regels die continu veranderen.’

Van Thillo zegt dat De Persgroep op zoek is naar het juiste businessmodel dat succes op lange termijn kan garanderen, ‘een proces waarmee alle mediabedrijven worstelen. Die aanpassing zal meerdere jaren in beslag nemen en kan de komende jaren wegen op de resultaten.’