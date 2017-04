Een land waar de bevolking honger lijdt schonk 500.000 dollar voor inhuldiging Trump

Venezuela – een land dat aan de rand van de implosie staat en waar de bevolking honger lijdt – heeft 500.000 dollar geschonken voor de financiering van de festiviteiten rond de inauguratieceremonie van president Donald Trump op 20 januari jongstleden.

Met andere woorden: het regime van Nicolas Maduro sponsorde de inhuldiging van de man die door Caracas graag als ‘de baarlijke duivel’ wordt afgeschilderd met de bagatel van liefst 500.000 dollar.

Dat kwam aan het licht toen het Witte Huis eerder deze week de lijst vrijgaf van bedrijven en persoonlijkheden die de inhuldiging van president Donald Trump hebben gefinancierd. Naast bedrijven als Boeing, Chevron, Dow Chemicals en Exxon Mobile prijkt op de lijst ook Citgo Petroleum, een in het Amerikaanse Boston gevestigde dochtermaatschappij van de Venezolaanse oliemaatschappij Petróleos de Venezuela (PdVSA), die eigendom is van de staat.

Rosneft

De zaak zou verder geen alarmbellen doen rinkelen, ware het niet dat de Venezolaanse regering Citgo vorig jaar in onderpand heeft gegeven aan de Russische oliemaatschappij Rosneft.

Een aantal Amerikaanse politici zijn daar niet gerust in, want mocht het noodlijdende Venezuela niet langer aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen – alles behalve een utopische veronderstelling – , dan zou Citgo in Russische handen komen.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin omschreef het op 4 april in een brief aan een reeks senatoren van beide politieke partijen als volgt:

“Dit zou betekenen dat Rosneft, een Russisch bedrijf dat in handen is van oligarchen die nauwe banden hebben met Vladimir Poetin, de controle zouden verwerven over cruciale infrastructuur in de Verenigde Staten.”

Doch Citgo, dat lange tijd dienst deed als de cash-koe van het Venezolaanse regime (en in 2005, tijdens de Hurricane Katrina-crisis arme Amerikanen van goedkope brandstof voorzag), zou in zulk scenario maar al te graag rekenen op op de gratie van Washington. Een half miljoen dollar daarvoor betalen is in zulk scenario een kleine prijs.