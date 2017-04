Chinese internetreus Baidu gaat concurreren met Tesla

Het Chinese technologiebedrijf Baidu brengt zijn software voor zelfrijdende wagens op een platform voor open source, waar de toepassing beschikbaar zal zijn voor externe ontwerpers.

Dat heeft Baidu bekend gemaakt. Op die manier hoopt het Chinese bedrijf zijn technologie voor autonome auto’s snel verder te kunnen verfijnen.

Het initiatief toont volgens waarnemers dat Baidu ernstige plannen heeft om de concurrentie aan te gaan met een reeks ondernemingen zoals Tesla, Google of Uber, die allemaal de ambitie hebben een zelfrijdende auto op de markt te brengen.

Baidu hoopt zijn technologie volgend jaar al voor een shuttle-service te kunnen toepassen. Over vier jaar zou de massaproductie starten.

Apollo

Het platform van Baidu – dat de naam Project Apollo meekreeg – zal naar eigen zeggen worden opengesteld voor ontwikkelaars die werken aan programma’s voor trajectplanning en de identificatie van obstakels en de besturing en controle van het voertuig.

Het Chinese bedrijf – dat de zelfrijdende technologie gebruikt in een testvloot elektrische wagens – kondigde aan in juli van start te gaan met de publicatie van zijn code voor autonome besturing in een afgesloten omgeving.

Gradueel zal aan het platform meer codes worden toegevoegd, waardoor tegen het einde van dit decennium de technologie voor volledig zelfrijdende voertuigen beschikbaar zou moeten zijn.

Het Chinese bedrijf heeft wel met enkele tegenslagen moeten afrekenen. Er was immers een samenwerkingsakkoord met de Duitse autobouwer BMW opgestart, maar die collaboratie werd in november vorig jaar wegens een verschil in visie over de verdere ontwikkelingen afgebroken.

Bovendien heeft Andrew Ng, bij Baidu hoofd van de divisie voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, zijn vertrek aangekondigd.

Anderzijds besliste Baidu om samen met de Amerikaanse autobouwer Ford Motor 150 miljoen dollar te investeren in het bedrijf Velodyne, ontwikkelaar van onder meer technologieën voor de identificatie van obstakels en een aantal andere ondersteunende toepassingen. (mah)