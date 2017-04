SeaBubble: Parijs krijgt primeur van vliegende watertaxi

Op dit moment zijn er nauwelijks eco-vriendelijke vervoersmiddelen waarmee je je in een grote stad van A naar B kunt verplaatsen zonder last te hebben van files, je benen en de fiets even niet meegerekend. En daarom is de SeaBubble zo’n goed idee: vliegende watertaxi’s die werken op een batterij. Goed voor het milieu en goed voor jou. Echt vliegen doet de watertaxi niet, maar het concept zweeft enigszins boven het water. Het is een zogenaamde draagvleugelboot.

De meeste grote steden hebben wel een rivier die door de stad stroomt, denk aan de Seine in Parijs of de Thames in Londen, en daar is dit idee perfect voor. Met een SeaBubble kun je de halve stad doorkruisen zonder dat je in de auto in de file staat. En dan zit je dus ook nog eens op een boot, en varen is zo leuk…

SeaBubbles in Nederland?

Ook in Nederland is er veel interesse in de vliegende watertaxi’s, want daar zijn grote steden met water die door toenemend verkeer helemaal dichtslibben. Maar ook uit overwegingen voor een schoner milieu is dit een goed idee, was het is een duurzaam alternatief dat voor een deel kan bijdragen aan de fileproblemen waarmee Nederland te kampen heeft.