In vele Afrikaanse landen groeit de bevolking sneller dan de economie. Daardoor worden jongeren over nagenoeg het hele continent met een massale werkloosheid geconfronteerd. Alleen Ethiopië vormt op die regel een uitzondering.

Dat blijkt uit een rapport van de stichting Mo Ibrahim over de jeugdwerkloosheid in eenenvijftig Afrikaanse landen.

“Ondanks de economische groei, blijft Afrika aan een grote werkloosheid blootgesteld,” aldus Mo Ibrahim. “Zelfs tussen landen met verschillende economische groeiritmes moet een opvallende gelijkenis op het gebied van jeugdwerkloosheid worden geregistreerd.”

Daarbij kan gewezen worden naar Kenia en Soedan, waar telkens een jeugdwerkloosheid van 22 procent wordt vastgesteld. Nochtans kende Kenia vorig jaar een economische groei van 6 procent, tegenover slechts 3,1 procent in Soedan.

De voorbije zes jaar hebben de Afrikaanse landen een gemiddelde economische groei van 4,5 procent laten optekenen, maar toch is de jeugdwerkloosheid in het algemeen status-quo gebleven.

Diversifiëring

“De sterke Afrikaanse economische groei van het voorbije decennium heeft geen werkgelegenheid gecreëerd,” benadrukt Mo Ibrahim. “In landen zoals Tunesië en Egypte, waar de populatie jongeren nochtans een hoge scholingsgraad laten optekenen, bereikt de jeugdwerkloosheid een niveau van 60 procent. Die cijfers tonen dat universitaire diploma’s geen werk creëren.”

Ethiopië vormt echter een positieve uitzondering. Terwijl de jeugdwerkloosheid in Afrika vorig jaar een gemiddeld niveau van 13 procent liet optekenen, viel dat cijfer in Ethiopië terug tot 8,1 procent. Dat geldt ook voor de algemene werkloosheid, waar in Ethiopië een niveau van 5,7 procent wordt gemeld, tegenover een Afrikaans gemiddelde van 8 procent.

Ethiopië kende vorig jaar een economische groei van 6,5 procent, tegenover de stijging met 10,2 procent het jaar voordien.

Het land heeft vooral een landbouwkarakter, maar werkt aan een verdere diversifiëring van zijn economie en voorziet belangrijke investeringen in de industriële sector.

De landbouw genereert in Ethiopië nog wel 80 procent van de tewerkstelling en 40 procent van het bruto binnenlandse product. (mah)