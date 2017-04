VIB houdt onderzoek langer in eigen portefeuille

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft het voorbije jaar uit samenwerkingen met bedrijven in totaal 9,8 miljoen euro inkomsten gerealiseerd. Dat betekende een daling met 20 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de instelling.

De cijfers zeggen volgens Johan Cardoen, directeur van het instituut, echter niets over de gezondheidstoestand van de Vlaamse biotechnologie. Hij wijst er daarbij op dat de instelling tegenover het verleden immers meer zelf in onderzoek investeert vooraleer de projecten aan een bedrijf in licentie worden gegeven.

De totale omzet van het instituut nam met 3 procent af tot 84,85 miljoen euro.

Spinoff

“Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie beschikt over de nodige knowhow om zelf langer onderzoek te verrichten,” betoogt Johan Cardoen tegenover de krant De Tijd. Daardoor kunnen de risico’s voor de uiteindelijke partner volgens Cardoen worden beperkt.

“Uiteindelijk kunnen door die strategie minder collaboraties worden opgezet, maar kunnen wel betere voorwaarden worden bedongen,” aldus nog de directeur.

Het voorbije jaar werden door het biotechnologie-instituut 124 collaboraties met bedrijven opgezet. Slechts 8 procent van alle projecten die worden opgestart, kan uiteindelijk succesvol worden afgesloten. Dat niveau komt overeen met de algemene trend in de biotechnologie.

Het instituut realiseerde het voorbije jaar met de lancering van Aphea.Bio, gespecialiseerd in onderzoek naar duurzame biotechnologie, ook één spinoff. Het jaar voordien werden vier startups gerealiseerd.

Sinds zijn lancering in het midden van de jaren negentig heeft het biotechnologie-instituut negentien spinoffs gecreëerd. Die activiteit vertegenwoordigt een totaal investeringskapitaal van 930 miljoen euro. De betrokken bedrijven hebben bovendien meer dan zevenhonderd banen gecreëerd.