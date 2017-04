1. Flåmsbana – Noorwegen

Een roadtrip met de auto door Europa is een van de beste ideeën die je voor komende zomer kunt hebben. Maar misschien nog wel leuker: met de trein door Europa. Reizen met de trein is namelijk een van de leukste dingen om te doen in het buitenland, omdat je ongestoord kunt genieten van alles wat je om je heen ziet. Je hebt geen stress van verkeer om je heen, hoeft zelf de weg niet te zoeken en rijdt door de mooiste, ongerepte stukken natuur dat een land te bieden heeft. Daar waar auto’s niet komen. Dit zijn de 5 mooiste treinreizen van Europa!

Eén van de mooiste treinreizen die je kunt maken loopt door Noorwegen: The Flåm Railway of de Flåmsbana in het Noors. Deze spoorlijn loopt tussen de plaatsen Myrdal en Flåmen geeft werkelijk fenomenaal uitzicht onderweg. Er is eigenlijk maar één nadeel aan de Flåmsbana en dat is dat de reis slechts 20 kilometer duurt. Het hoogteverschil dat je aflegt is echter enorm, want je stijgt bijna 900 meter in hoogte. Het is een enorm toeristische route, maar de Flåmsbana brengt je op plekken waar je alleen maar van kunt dromen. Dwars door bergen en besneeuwde berglandschappen heen, en dat maakt alles weer goed.