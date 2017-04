In België worden dagelijks 30 wapens in beslag genomen

Het voorbije jaar zijn in België 11.542 wapens vernietigd. Dat blijkt uit gegevens die door Koen Geens, minister van justitie, werden bekend gemaakt.

Daarbij werden 11.127 exemplaren vernietigd na inbeslagnames of confiscaties. De cijfers geven aan dat de politiediensten per dag gemiddeld een dertigtal wapens in beslag nemen.

Verder werden ook nog eens 415 wapens door burgers vrijwillig ingeleverd. Daarnaast wordt opgemerkt dat nog eens 1.019 andere wapens werden geneutraliseerd.

De cijfers betekenen wel een daling tegenover het jaar voordien, toen echter records werden opgetekend met 20.447 vernietigingen en 1.919 neutralisaties.

“De cijfers bewijzen dat de politie ongetwijfeld vorderingen boekt in de strijd tegen het illegale wapenbezit,” erkent het kamerlid Gautier Calomne (MR), dat de gegevens bij de diensten van minister Geens had opgevraagd. “Toch moet er nog een belangrijke weg worden afgelegd.”

Allerlaatste regularisering

Caolomne benadrukt dat de vernietiging en neutralisatie van illegaal wapenmateriaal rechtstreeks bijdraagt tot een verbetering van de veiligheid van de burgers. Daarom moeten volgens hem de inspanningen terzake nog verder worden opgedreven, waarbij het raadslid vooral aandacht vraagt voor activiteiten van de georganiseerde misdaad en illegale wapentrafieken.

Minister Geens erkent dat er in België wellicht nog steeds tienduizenden exemplaren aan illegale wapenmateriaal in circulatie zijn. Er is op dit ogenblik sprake van een arsenaal van 458.215 legale wapens, maar vele burgers hebben volgens de minister ook nog steeds illegale voorraden in bezit.

Daarom wil Koen Geens begin volgend jaar een allerlaatste regularisatie mogelijk maken, waar burgers de laatste kans zouden krijgen om wapens zonder vergunning alsnog te laten registreren zonder een risico op vervolging te lopen.

Inbreuken kunnen worden gesanctioneerd met gevangenisstraffen tussen één maand en vijf jaar en geldboetes tussen 100 euro en 25.000 euro.

Verboden wapens kunnen nooit worden geregulariseerd.