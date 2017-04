Vervoer is groeiende kostenpost voor het Belgische gezin

Het Belgische gezin besteedt een toenemend gedeelte van zijn budget aan vervoer. Dat blijkt uit cijfers van het Federale Planbureau, waarin wordt aangegeven dat twee jaar geleden 11 procent van het totale gezinsbudget voor vervoer werd gereserveerd.

Berekend werd dat het aandeel van vervoer in het totale Belgische gezinsbudget over een periode van twee decennia met 18 procent is gestegen.

De toename moet vooral worden toegeschreven aan een stijging van de brandstofprijzen, want bij de verbruikte volumes diesel en benzine werd nagenoeg een status-quo opgetekend.

Transport is de derde belangrijkste kostenpost van de Belgische huishoudens. Op de eerste plaats staat huisvesting met een aandeel van 24 procent in de totale gezinsuitgaven, gevolgd door voeding met 13 procent.

Uit de cijfers blijkt verder nog dat het gebruik van het eigen voertuig de belangrijkste post in het transport-budget van het gezin blijft. Die uitgaven vertegenwoordigen meer dan de helft van alle uitgaven aan vervoer. Op de tweede plaats staat de aankoop van de auto.

Wel kan een toename van het aandeel van uitgaven aan openbaar vervoer worden opgetekend. Ook bij de aankoop van vliegtuigtickets wordt een stijging geregistreerd.

Inkomens

Het rapport toont verder dat de hogere inkomenscategorieën een groter deel van het gezinsbudget aan vervoer uitgeven. Bovendien vormt de aankoop van de eigen wagen in deze bevolkingsgroep de zwaarste kost in het transportbudget.

In de bevolkingsgroepen met de laagste inkomens wordt het grootste gedeelte van het budget daarentegen besteed aan diensten zoals openbaar transport.

Nog wordt opgemerkt dat in vergelijking met buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland het vervoer in België minder plaats inneemt in het totale bestedingsbudget van de huishoudens.

Ook blijkt in Brussel transport minder zwaar op het budget te wegen dan in Vlaanderen en Wallonië. De bestedingen aan vervoersdiensten liggen in Brussel wel dubbel zo hoog dan in de andere Belgische gewesten.