De 10 zaken die u moet weten over de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen

1. De voorlopige stand om middernacht

2. De euro profiteert

van de plaatsing van Emmanuel Macron voor de tweede ronde en noteerde even op zijn hoogste niveau sinds november. De angst voor een eindstrijd tussen de trotskist Mélenchon en de anti-euro-kandidaat Le Pen zat er vooral in het buitenland toch in.

3. Bookies zien ruime overwinning voor Macron in tweede ronde (net als voor Clinton)

Ter vergelijking: in november voorspelde bij Ladbrokes 83 procent van de gokkers dat Clinton president zou worden.

4. Noch rechts (LR/François Fillon), noch links (PS/ Benoît Hamont) slagen er in zich te plaatsen voor de tweede ronde

Voor rechts gaat het om een trieste première als gevolg van de gerechtelijke perikelen van Fillon, links, dat geen 6,5% van de stemmen kan halen, betaalt de factuur voor het 5-jarige non-presidentschap van François Hollande. In beide kampen worden de messen geslepen.

5. Record voor Le Pen

Nog voor middernacht sloopte Marine Le Pen (FN) de kaap van de 6,9 miljoen stemmen. Ze zet daarmee een historisch record neer, want nooit eerder deed iemand van haar partij beter. In de volgende uren zou dit aantal verder oplopen. (Le Figaro)

6. Fillon: ‘Meerdere aanslagen op vrijdag jl.’

François Fillon houdt vol dat er op vrijdag meerdere aanslagen plaatsvonden in Parijs, ondanks dat daar geen rapporten van bestaan bij de politie. (Le Monde)

Ce matin au micro d’@HugoClement, F. Fillon persiste : selon lui il y a eu d’autres attaques terroristes hier à Paris#attentatchampselysees pic.twitter.com/kp68pVoRY7 — Quotidien (@Qofficiel) April 21, 2017

7. Macron vierde zijn overwinning in La Rotonde

Emmanuel Macron vierde zijn ‘overwinning’ en plaatsing voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen samen met 200 gasten in de Parijse brasserie La Rotonde, waar een menu 46 euro kost. Wat hem door links Frankrijk niet in dank wordt afgenomen.

8. Communisten niet voor Macron

Twee van de 5 kandidaten met communistische/trotskistische wortels – Nathalie Arthaud en Philippe Poutou roepen hun kiezers op in de tweede ronde niet voor Emmanuel Macron, noch voor Marine Le Pen te stemmen. Arthaud verdedigt de blanco stem, Poutou vindt het tijd om ‘de straten te heroveren.’ (BFMtv)

Eenvoudig uitgelegd door Goldman Sachs:

‘Terwijl het nationale gemiddelde voor de opkomst in Frankrijk rond de 80% ligt, zal Le Pen 85% van haar aanhang zien opdagen. Indien haar tegenkandidaat maar 75% van zijn aanhang kan mobiliseren, is Le Pen de volgende president van Frankrijk.”

Conclusie: het zijn de onthoudingen die het verschil zullen maken. Hoe meer mensen zich in de tweede ronde onthouden – en het zijn meestal de niet-Le Pen-stemmers die dat zullen doen -, hoe groter de kans wordt dat Marine Le Pen straks haar intrek in het Elysée neemt.

10 Als Macron binnen twee weken president wordt…

Winnen: de Europese Unie, de euro, de Navo en pro-Clinton Amerika

Verliezen: president Trump, pro-Brexit Britten en de Russische president Poetin.