‘Tien keer vroeg Trump aan Merkel hetzelfde’

“Tien keer vroeg Trump [ aan de Duitse kanselier Angela Merkel] of hij een handelsakkoord met Duitsland kon onderhandelen. Elke keer antwoordde ze: “ Je kan geen akkoord met Duitsland afsluiten, enkel met de EU.” Na de elfde keer leek de president de boodschap te hebben begrepen: “Oh, ok, dan sluiten we het akkoord met Europa.” Merkel informeerde haar kabinetsleden daarna dat Trump ‘ een totaal verkeerd begrip had van de fundamentele werkingsregels inzake de EU en handel.”

Dat schrijft de Times of Londen op basis van bronnen in Washington, nu duidelijk is geworden dat Groot-Brittannië door de VS achter de EU is geplaatst in het rijtje van landen met dewelke de VS een vrijhandelsakkoord willen sluiten.

Daar is niks abnormaals aan: de EU is Amerika’s belangrijkste handelspartner. De VS exporteerden vorig jaar het equivalent van 270 miljard dollar naar de EU, terwijl ze voor 417 miljard dollar aan goederen en diensten importeerden. Ter vergelijking; wat betreft het Verenigd Koninkrijk gaat het respectievelijk om 55 en 54 miljard dollar.

Het was ‘Brexit-ambassadeur’ Boris Johnson die na een meeting in januari met een reeks adviseurs van Donald Trump had gezegd dat Groot-Brittannië ‘eerste in de rij‘ zou komen. Het lijkt er dus op dat president Trump pas na zijn ontmoeting met Merkel begon te begrijpen hoe de EU-vork aan de steel zit.

‘Uiteindelijk zal Mexico op één of andere manier voor de muur betalen’

En er zijn nog zaken die complexer lijken voor president Trump dan voor de kandidaat die hij was. Zo was het een vaak gehoord refreintje tijdens de massaal door fans bijgewoonde verkiezingsrally’s van de presidentskandidaat Donald Trump:

‘Wie gaat voor de muur betalen?’ Antwoord: “Mexico!!!!”

Maar diezelfde Donald Trump, die ondertussen geen kandidaat meer is, maar president, blijft bij wat hij toen zei. Met dat verschil dat het stilaan tot hem doordringt dat de zaken iets complexer zijn eens je daadwerkelijk in het Witte Huis zit.

Trump zond zondagochtend volgende tweet uit:

Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017

Vrij vertaald:

“Uiteindelijk, maar op een latere datum, zodat we snel kunnen starten, zal Mexico op één of andere manier voor de broodnodige muur betalen.”

De VS stemmen deze week over een budget en Trump wil absoluut dat daar ruimte in zit om de bouw van de muur te beginnen. Raakt dat budget niet goedgekeurd, dan dreigt een sluiting van de overheidsdiensten.