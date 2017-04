CEO Adidas: ‘Productie terugbrengen naar het Westen? Vergeet het’

Dat grote aantallen fabrieks- en productiejobs vanuit Azië opnieuw naar het Westen zullen verhuizen is ‘een illusie’. Dat heeft Kapser Rorsted, de CEO van het sportkledingmerk Adidas gezegd na zijn eerste bezoek aan Azië vorige week. Rorsted kwam in oktober vorig jaar aan het roer bij de Duitse multinational.

“De productie van Adidas zit voor 90% in Azië. Ik geloof niet – het is een complete illusie om dat wel te doen – dat grote volumes productie terug naar Europa kunnen keren.”

Zijn commentaren staan haaks op wat zijn voorganger Herbert Hainer vorig jaar zei. In een interview met de Financial Times vertelde die ‘dat productie terug naar Duitsland kwam.’

Speedfactory

Adidas sloot bijna een kwarteeuw geleden zijn laatste Duitse fabriek. De productie werd daarna overgeheveld naar Azië. Het concern startte vorig jaar wel met de bouw van een fabriek voor geautomatiseerde serieproductie in Ansbach in de regio Beieren.

Die nieuwe fabriek wordt een zogenaamde ‘speedfactory’, die het mogelijk moet maken sneller op de markttrends en wensen van individuele klanten in West-Europa in te spelen. Maar daar zullen voornamelijk robots aan het werk zijn.

3D-printing

Adidas heeft ook plannen om op grote schaal sneakers te gaan 3D-printen en zo sneller te kunnen reageren op de grillige modewereld. Het bedrijf is daarvoor een samenwerking aangegaan met startup Carbon uit Silicon Valley. Die zou in staat zijn om zolen op een dusdanige manier te 3D-printen dat het massaproductie mogelijk maakt: in plaats van een uur moet een zool in 20 minuten geprint worden.

Ook daar pleit Rorsted voor geduld: ‘Ik zie geen volledige automatisering in de komende 5 tot 10 jaar.’ Hij voegt daar aan toe dat de semi-geautomatiseerde productie in Azië nog steeds aanzienlijk sneller is dan eender welke 3D-technologie.

Adidas’ grootste markt blijft de VS, waar president Trump er op aandringt productiejobs terug te brengen. Rorsted: