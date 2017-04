Verkiezingen in Algerije: vrouwen hebben geen gezicht

Tijdens de eerste week van mei worden in Algerije verkiezingen gehouden, maar het electorale debat spitst zich voorlopig vooral toe op de presentatie van de vrouwelijke kandidaten die op diverse verkiezingsaffiches niet met hun gelaat worden getoond.

Vrouwelijke portretten worden – niet alleen bij de islamistische partijen – vaak vervangen door avatars met een hoofd zonder gelaat.

De controverse heeft op sociale media tot verhitte debatten geleid en ligt aan de basis van een online actie waarbij de Algerijnse vrouwen worden opgeroepen niet alleen hun stem te laten horen, maar ook hun gezicht te tonen.

Advocate Nadia Aït Zai, directrice van het Centre d’Information et de Documentation sur les Droits de l’Enfant et de la Femme, benadrukt dat het maskeren van het gelaat indruist tegen alle grondwettelijke principes.

Wetgeving

Zai betoogt dat sommige kandidates zeggen geen portret te willen om hun gezin te beschermen, maar indien ze verkozen zouden worden, moeten ze volgens de advocate toch in de openbaarheid treden.

Een vertegenwoordiger van de Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections (Hiise) eist om diezelfde motieven dat de verkiezingsaffiches onmiddellijk zouden worden aangepast.

In de Algerijnse verkiezingswetgeving wordt echter nergens gesproken over de vorm van de affiches. Het is onder meer volgens de Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), de belangrijkste islamistische partij van het land, dan ook onwettelijk om de publicatie van de portretten te eisen. Er werd tot verzet bij de rechtbank opgeroepen.

Naïma Salhi, de controversiële presidente van de Parti de L’Equité et de la Proclamation en voorstander van onder meer polygamie, betoogde dat de beslissing geen respect toont voor de algerijnse tradities.

Inmiddels heeft de voorzitter van de Hiise het eerdere standpunt van zijn vertegenwoordiger herzien. Het is volgens hem perfect conform met een algerijnse tradities en gewoontes om het gelaat niet te laten afficheren. (mah)