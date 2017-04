Muji Hut: Prachtige Japanse mini-huisjes kosten 25.000 euro

Ruim twee jaar geleden onthulde de Japanse retailer Muji ter gelegenheid van de Tokyo Design Week zijn Muji Hut, een trio van mini-huisjes van 9 vierkante meter met een terras van nog eens 3 vierkante meter.

Sinds deze week kunnen deze drie ‘Muji Hut’ prefab-huisjes worden besteld. De richtprijs is 3 miljoen yen of omgerekend 25.000 euro.

De huisjes zijn bestemd voor minimalisten en worden vervaardigd uit milieuvriendelijke materialen (hout, kurk, maar ook aluminium). Ze kunnen zowat overal worden neergepoot, maar komen best tot hun recht in een groene omgeving, ‘ver weg van de drukke stad’. Er is een garantie van 5 jaar op het geraamte van de constructie, 1 jaar op de rest.

Het bedrijf neemt voorlopig nog geen bestellingen in het buitenland op.

© Muji

© MUJI